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مرور القاهرة يضبط 9 سائقين يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة

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مرور القاهرة يضبط 9 سائقين يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة مرور القاهرة يضبط 9 سائقين يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة
تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة بقيادة اللواء علاء الدجوى مدير المرور، من حملاتها المرورية المكبرة أعلى ميادين و محاور العاصمة بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مدير الأمن لرصد كافة المخالفات المرورية لشتى المركبات بأنواعها كما يتم عمل حملات لرصد متعاطى المواد المخدرة اثناء القيادة اعلى الطرق بالتنسيق مع وزارة الصحة.

و تمكنت الإدارة من خلال حملة مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة من ضبط 7 حالات من بين 35 سائق سيارة أجريت لهم تحاليل طبية و أثبتت العينات ايجابية التحليل، و تواصل الإدارة حملاتها المرورية على كافة المحاور لرصد المخالفات المرورية.

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مصر 365