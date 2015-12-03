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ضبط تشكيل عصابى لسرقة المواطنين وخطف الهواتف والحقائب بالطالبية

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ضبط تشكيل عصابى لسرقة المواطنين وخطف الهواتف والحقائب بالطالبية ضبط تشكيل عصابى لسرقة المواطنين وخطف الهواتف والحقائب بالطالبية
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية من ضبط 3 عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين، حيث تم ضبطهم عقب خطفهم هاتف محمول من ربة منزل، وضبط بحوزة احدهم سلاح نارى.

البدايه بتلقي اللواء مجدي عبد العال مدير مباحث الجيزة تلقي اخطار يفيد ضبط 3 عاطلين أثناء إستقلالهم توك توك بدون لوحات معدنية وخطفهم هاتف محمول من ربة منزل تدعى "حسنية.ع 58 سنه
>وضبط بحوزة احد المتهمين سلاح نارى "فرد خرطوش" وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالاكراه وخطف الهواتف والحقائب، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365