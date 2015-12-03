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دمياط و كفر الشيخ.. المحافظات الأقل إقبالا تحتضن 3 نواب من «النور» في جولة الإعادة

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دمياط و كفر الشيخ.. المحافظات الأقل إقبالا تحتضن 3 نواب من «النور» في جولة الإعادة دمياط و كفر الشيخ.. المحافظات الأقل إقبالا تحتضن 3 نواب من «النور» في جولة الإعادة

حزب النور

كتب – محمد سامي – نانيس البيلي

أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية بعد فرز صناديق الاقتراع بالمرحلة الثانية والآخيرة لانتخابات النواب 2015 في 13 محافظة، حصول حزب «النور» على 3 مقاعد، حيث حصل على مقعد واحد في محافظة دمياط، وحصد مقعدين بمحافظة كفر الشيخ.

وكانت محافظتي دمياط و كفر الشيخ هي المحافظات الأقل إقبالاً في نسبة التصويت بالمرحلة الأولى وفقًا للجنة العليا للانتخابات، وهي الأقل اقبالاً كذلك في المرحلة الثانية بحسب المؤشرات الأولية.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات أغلقت باب التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية والآخيرة لانتخابات النواب، في تمام التاسعة من مساء أمس الأربعاء، وأجريت جولة الإعادة على مدار يومين، في 13 محافظة هم: “القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء”.

 

 

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