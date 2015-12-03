بالأسماء | 3 لواءات أحالتهم «الداخلية» للتقاعد فأصبحوا نوابًا في برلمان 2015

كتب: محمد سامي – أحمد أشرف

تنشر وكالة أنباء «ONA» النتائج النهائية غير الرسمية لعدد المقاعد التي حصل عليها رجال الداخلية السابقين المحالين للمعاش من قبل وزارة الداخلية ،بعد فرز صناديق الاقتراع بالمرحلة الثانية والآخيرة لانتخابات النواب في 13 محافظة، ونجح 3 لواءات وهم:

اللواء علي الدمرداش، مدير أمن القاهرة السابق عن دائرة المطرية، واللواء مليجي فتوح، مدير أمن الشرقية السابق، عن دائرة قويسنا ، واللواء سعد الطعيمة، مدير الإداراة العامة للمرور سابقا عن دائرة طنطا.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات أغلقت باب التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية والآخيرة لانتخابات النواب، في تمام التاسعة مساءً، وأجريت جولة الإعادة على مدار يومين، في 13 محافظة هم: “القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء”.