بالأسماء | 22 نائبا لـ«المصريين الأحرار» في المرحلة الثانية بينهم 10 في القاهرة

تنشر وكالة أنباء «ONA» النتائج النهائية غير الرسمية لعدد المقاعد التي حصل عليها حزب المصريين الأحرار، بعد فرز صناديق الاقتراع بالمرحلة الثانية والآخيرة لانتخابات النواب 2015 في 13 محافظة، وحصل «المصريين الأحرار» على أكبر عدد من المقاعد بواقع 22 مقعداً.

وتوزعت المقاعد كالآتي:

محافظة القاهرة

روض الفرج وشبرا

> ايهاب عاطف راغب اسكندر – مصريين أحرار

دائرة الزاوية الحمراء والشرابية

> عمر محمد عمر محمد رحيم – مصريين أحرار

الزيتون

> حاتم مصطفى باشات احمد – مصريين احرار

دائرة عين شمس

> محمد سعيد سليمان الكومى – مصريين احرار

المطرية

> عاطف محمد بيومى مخاليف- مصريين أحرار

المرج

> احمد على ابراهيم محمود- مصريين احرار

بولاق

> محمد احمد مسعود عفيفي- مصريين أحرار

منشأة ناصر والجمالية

> منى جاب الله عبد الله غالى- مصريين احرار

دار السلام

خالد عبد العزيز فهمى محمد- مصريين أحرار

>دائرة حلوان

رضا احمد سليمان البلتاجى – مصريين احرار

محافظة المنوفية



>الدائرة الثالثة (قويسنا وبركة السبع)

> - أحمد رفعت ( المصريين الاحرار )

الدائرة التاسعة (السادات)

> - سامى المشد ( المصريين الاحرار )

>الدائرة الثامنة ومقرها قسم شرطة الخانكة

> - محمد صدقي هيكل المصريين الاحرار

. الدائرة الحادية عشر أبوحماد والقرين

> - العميد ثروت سويلم مرشح المصريين الأحرار

- والدائرة الثالثة عشر كفر صقر

> محمد أبو حلمى المصريين الاحرار

محافظة الغربية

دائرة بندر طنطا

> - اللواء سعيد طعيمة (المصريين الأحرار)

مركز طنطا وفي دائرة مركز طنطا

> - الدكتور عبد المنعم شهاب (المصريين الأحرار )

مركز المحلة وفي دائرة مركز المحلة

> - حامد جلال جهجة (المصريين الأحرار)

دائرة زفتي

> - محمد سلامة الجوهري مرشح “المصريين الأحرار

>دائرة كفر الزيات في دائرة كفر الزيات

> - نبيل أبو باشا مرشح المصريين الأحرار

>مدينة المنصورة

> - إيناس عبد الحليم ( المصريين الاحرار )

دائرة دسوق 4 مقاعد

> خليفه عباس خليفه حامد – المصريين الأحرار

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات أغلقت باب التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية والآخيرة لانتخابات النواب، في تمام التاسعة مساءً، وأجريت جولة الإعادة على مدار يومين، في 13 محافظة هم: “القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء”.