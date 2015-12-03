نائبة "فى حب مصر" بسوهاج تطالب بانشاء مشروعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل للشباب

قالت منال ماهر النائبة البرلمانية عن قائمة "فى حب مصر " بمحافظة سوهاج ، أن محافظة سوهاج تحتاج الى مشروعات كثيفة العمالة لتشغيل الشباب مؤكدة على دعم هذه المشروعات التى سيتم انشائها حتى يشعر المواطنين بالطمأنينة.

وأضافت النائبة البرلمانية فى تصريح خاص أن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج وعدها أن هناك 15 مشروعا للصرف الصحى سيتم الانتهاء منهم، مشيرة إلى إقامة جامعة عمالية فى المحافظة العام القادم بعد مساندة المحافظ لذلك وخاصة لدعم التعليم المهنى .

وأوضحت النائبة البرلمانية أنها تطالب بالانتهاء من المشروعات الاستثمارية التى يتم العمل فيها حاليا وكذلك انشاء مشروات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل للشباب وتفعيل دور نشر ثقافة العمل.