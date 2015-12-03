ما تقلقش..الليزر علاج آمن لمشاكل البشرة للحوامل والأطفال ولا يسبب السرطان

منذ سنوات انتشر استخدام أشعة الليزر كتقنية حديثة لعلاج مشاكل البشرة، فى السطور التالية يوضح استشارى الأمراض الجلدية والتجميل الدكتور محمد لطفى الساعى، أهم استخدامات أشعة الليزر لعلاج مشاكل وأمراض البشرة، كما يوضح خطأ بعض المفاهيم المنتشرة عن أشعة الليزر.

فى البداية يوضح الساعى أن هناك أنواعا متعددة من أشعة الليزر، تختلف حسب مدى وطول الموجات يصل كل منها إلى عمق مختلف وهدف مختلف فالليزر المنوط به إزالة الشعر يختلف عن ذلك المستخدم لإزالة الشامات والوحمات، ويختلف أيضا عما يزيل الندب والآثار البنية من البشرة.

ينفى الساعى ما يشيعه البعض عن أن أشعة الليزر تتسبب فى رفع فرص الإصابة بالسرطان، ويؤكد أنها أشعة آمنة بنسبة 100 %.

>كما أنه آمن أيضا فى فترة الحمل، وليس له أى أضرار على الجنين، لأن الليزر لا يخترق طبقات الجلد السفلى، وإنما السطحية فقط، فما بالك بطبقة العضلات والمشيمة لذا فهو آمن خلال فترة الحمل كاملة وكذلك مرحلة الرضاعة.

كما يمكن أيضا استخدام الليزر فى أى مرحلة من العمر، وهناك بعض أنواع الليزر تستخدم لعلاج الوحمات عند الأطفال من عمر سنة أو أقل، وهو ما يؤكد أنه ليس هناك أى حدود عمرية لاستخدام الليزر، وعادة ما يضبط الطبيب المعالج الجرعة المعطاة مراعيا نمط الجلد والمنطقة المراد معالجتها.