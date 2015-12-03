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«المصريين الأحرار» يتصدر الأحزاب في المرحلة الثانية بـ22 مقعدا يليه «مستقبل وطن» بـ16 و«الوفد» بـ14

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«المصريين الأحرار» يتصدر الأحزاب في المرحلة الثانية بـ22 مقعدا يليه «مستقبل وطن» بـ16 و«الوفد» بـ14 «المصريين الأحرار» يتصدر الأحزاب في المرحلة الثانية بـ22 مقعدا يليه «مستقبل وطن» بـ16 و«الوفد» بـ14

المصريين الأحرار

كتب – محمد سامي – نانيس البيلي

تنشر وكالة أنباء «ONA» النتائج النهائية غير الرسمية لعدد المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب بعد فرز صناديق الاقتراع بالمرحلة الثانية والآخيرة لانتخابات النواب 2015 في 13 محافظة، وحصل حزب «المصريين الأحرار» على أكبر عدد من المقاعد بواقع 22 مقعداً.

يليه حزب «مستقبل وطن» بحصوله على 16 مقعداً، ثم حزب «الوفد» على 14 مقعداً، وحزب حماة وطن على 5 مقاعد، وحصل حزب الحركة الوطنية على 4 مقاعد.

وحصل السلام الديمقراطي على 3 مقاعد، وكذلك حزب النور على 3 مقاعد،.

كما حصل المؤتمر على 2 مقعد، ومصر بلدي على 2 مقعد، وحزب الحرية على 2 مقعد، وحزب الشعب الجمهوري على 2 مقعد.

فيما حصل حزب المصري الديمقراطي على 1 مقعد، وكذلك كل من أحزاب الإصلاح والتنمية 1 مقعد، وحراس الثورة على 1 مقعد، والتجمع على 1 مقعد، ومصر الحديثة على 1 مقعد.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات أغلقت باب التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية والآخيرة لانتخابات النواب، في تمام التاسعة مساءً، وأجريت جولة الإعادة على مدار يومين، في 13 محافظة هم: “القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء”.

 

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