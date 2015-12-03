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بالأسماء | 12 سيدة يحسمن مقاعد الفردي بالمرحلة الثانية لبرلمان 2015

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بالأسماء | 12 سيدة يحسمن مقاعد الفردي بالمرحلة الثانية لبرلمان 2015 بالأسماء | 12 سيدة يحسمن مقاعد الفردي بالمرحلة الثانية لبرلمان 2015

البرلمان – أرشيفية

كتب: محمد سامي – أحمد أشرف

تنشر وكالة أنباء «ONA» النتائج النهائية غير الرسمية لعدد المقاعد التي حصلت عليها السيدات بعد فرز صناديق الاقتراع بالمرحلة الثانية والآخيرة لانتخابات النواب في 13 محافظة، ونجحت 12 سيدة بالمرحلة الثانية، 9 منهن مستقلات و3 حزبيات وهن:

منى جاب الله منشية ناصر – حزب المصريين الأحرار

دينا عبد العزيز محمد السيد – حلوان “مستقلة”

ثريا الشيخ –  شبرا الخمية “مستقلة”

إيمان سالم – الزقازيق “مستقلة”

سحر عتمان –  مشتول السوق “مستقلة”

عبير تقبية –  منيا القمح “مستقلة”

نسيلة أبو العمرو – فاقوس “مستقلة”

نعمت رشاد – حزب السلام الديموقراطي بالمحلة

رانيا السادت – بورسعيد دائرة الزهور “مستقلة”

إيناس عبد الحليم – مدينة المنصورة “حزب المصريين الأحرار”

أمال طرابية – منية النصر “مستقلة”

غادة موسى – مركز دمياط “مستقلة”

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات أغلقت باب التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية والآخيرة لانتخابات النواب، في تمام التاسعة مساءً، وأجريت جولة الإعادة على مدار يومين، في 13 محافظة هم: “القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء”.

 

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