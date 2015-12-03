ليفربول يبتعد عن مانشستر سيتي في نصف نهائي ' كابيتال وان '

أسفرت نتائج قرعة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كابيتال وان" عن ابتعاد مانشستر سيتي عن ملاقاة ليفربول.

وتأهل ليفربول لنصف النهائي عقب اكتساحه لساوثامبتون بستة أهداف لهدف.

في الوقت الذي تغلب فيه مانشستر سيتي على هال سيتي بأربعة أهداف لهدف.

وسوف يلاقي ليفربول منافسه ستوك سيتي فيما يواجه مانشستر سيتي نظيره إيفرتون.

ويرغب ليفربول في الظفر بالبطولة لأول مرة منذ عام 2012، فيما يود مانشستر سيتي استعادة اللقب الذي حصل عليه الموسم قبل الماضي.

ويعد ليفربول هو أكثر الفرق تتويجا بالبطولة بواقع ثمانية ألقاب، فيما ظفر بها مانشستر سيتي ثلاث مرات.