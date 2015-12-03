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بالفيديو - ريال مدريد يكتسح قادش بثلاثية ويودع الكأس بسبب خطأ إداري

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بالفيديو - ريال مدريد يكتسح قادش بثلاثية ويودع الكأس بسبب خطأ إداري بالفيديو - ريال مدريد يكتسح قادش بثلاثية ويودع الكأس بسبب خطأ إداري

(إفي): فاز ريال مدريد على مضيفه قادش بثلاثة أهداف مقابل واحد في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، في المباراة التي طغت عليها واقعة دفع الفريق الملكي بالروسي دنيس شيريشيف رغم أنه موقوف مباراة بعد حصوله على ثلاث بطاقات صفراء الموسم الماضي مع فريقه السابق فياريال.

لم يقدم ريال مدريد الأداء المنتظر منه، لكنه تقدم سريعا بعد مرور ثلاث دقائق فقط من عمر اللقاء بهدف رائع سجله شيريشيف مستغلا كرة طولية متقنة لعبها النجم الكولومبي خاميس رودريجز ليسددها في المرمى.

وبادل أصحاب الأرض الفريق الملكي الهجمات، ولكنها لم تكن مؤثرة على مرمى كاسيا، في حين أن الريال لم يكن في أفضل حالاته حيث إنه لم يشكل خطورة على المرمى سوى في هجمات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة خلال الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر المدير الفني لريال مدريد، رافائيل بنيتز اخراج شيريشيف بعد أن تناقلت وسائل الإعلام المحلية واقعة الدفع به رغم ايقافه، وهو ما قد يكلف النادي الملكي الخروج من البطولة حال تقدم قادش بتظلم.

وفي الدقيقة 65، نجح إيسكو في ادراك الهدف الثاني لريال مدريد من هجمة بدأها كاسيميرو بكرة طولية متقنة وصلت للاعب الإسباني الذي استقبلها على صدره وتعامل مع الدفاع بصورة ذكية ويسكنها الشباك.

بعد تسع دقائق، يتمكن إيسكو أيضا من تسجيل ثاني أهدافه والثالث بالنسبة لفريقه بتمريرة رائعة من خاميس من وسط الملعب نحو الجهة اليمني لقادش ليراوغ الدفاع بمهارة ويسدد الكرة ويفشل الحارس في ابعادها.

وقبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، أحرز كيكي ماركيز هدف قادش الوحيد من متابعة لكرة أخفقت دفاعات الريال في ابعادها عن منطقة الجزاء ليسددها في المرمى، وينتهي اللقاء بفوز الفريق الملكي (1-3) في انتظار ما تسفر عنه الساعات المقبلة.

شاهد أهداف اللقاء من هنا

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فيديو اليوم السابع

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