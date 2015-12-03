تقرير في الجول - 3 فضائح إدارية عصفت بريال مدريد

قرابة الثلاثة مليارات يورو هي قيمة ريال مدريد السوقية في 2015 وفي المقابل فريق يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإسبانية لا تتعد قيمته الستة ميلايين هو قادش.

نعم، المواجهة تبدو محسومة، لكن مع قليل من العشوائية فكل شيء وارد.

ريال مدريد بات مهددا بالإقصاء من بطولة كأس ملك إسبانيا من دورها الأول، بعد أن أشرك لاعبه دينس شيرشيف في مباراة قادش رغم إيقافه.

شيرشيف حصل على بطاقة صفراء ثالثة في بطولة كأس ملك إسبانيا أثناء كان لاعبا مع فياريال في نصف نهائي نسخة الموسم المنصم، وهذا يعني عدم أحقية مشاركته أمام قادش لأن قوانين الاتحاد الإسباني تفصل بين بطولتي الدوري والكأس.

إذا تم إقصاء ريال مدريد من البطولة فسكتون فضيحة إدارية لريال مدريد، لكنها ليست الفضيحة الأولى.

دافيد دي خيا

خلال موسم الانتقالات الصيفي السابق، توصل مانشستر يونايتد وريال مدريد إلى اتفاق ينتقل بموجبه الحارس الإسباني دافيد دي خيا من الفريق الإنجليزي إلى ريال مدريد، وفي المقابل ينتقل الحارس الكولومبي كيلور نافاس إلى مانشستر يونايتد بالإضافة لمقابل مادي.

الصفقة تعثرت في اللحظة الأخيرة بسبب غلق باب القيد في أوروبا قبل اتمام بنودها.

مانشستر يونايتد قال أن التعثر جاء من جانب ريال مدريد لأن الأوراق التي أرسلها ريال مدريد لم تتضمن توقيع نافاس، في حين قال ريال مدريد أن الأوراق التي أرسلها النادي كانت سليمة والمشكلة كانت من مانشستر يونايد، لكن الأهم أن الصفقة لم تتم.

ديارا وهونتيلار

في موسم 2008/2009 كان ريال مدريد بحاجة لبعض التدعيمات لتعويض الإصابات التي ضربت الفريق.

وفي الانتقالات الشتوية بشهر يناير تعاقد النادي مع الثنائي كلاسيان هونتيلار ولاسانا ديارا وأكد أنه سيقيدهما في قائمة الفريق الأوروبية.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" رفض الأمر وأكد أن المادتين الـ 17 والـ 18 يمنعان الفريق الملكي من قيد الثنائي معا، وأن عليهم الاختيار بينهما لقيد لاعب واحد فقط.

الأزمة حينها تسببت في إقالة بيادج مياتوفيتش المدير الرياضي للفريق بهذا الوقت، فهل يمكن أن يصل الأمر هذه المرة أيضا لإقالة المسؤول عن تلك الفضيحة؟