بنيتيث يعلق على واقعة تشيرشيف .. ويحمل الاتحاد الإسباني المسؤولية

(إفي): أكد رافائيل بنيتيث، المدير الفني لريال مدريد الإسباني أن النادي لم يكن يعرف "شيئا" عن ايقاف الروسي دنيس شيريشيف مباراة في كأس ملك إسبانيا بعد حصوله على ثلاث بطاقات صفراء الموسم الماضي مع فريقه السابق فياريال، مشيرا إلى أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم لم يخطر النادي الملكي بهذا الأمر، وذلك بعد الدفع به أساسيا أمام مضيفه قادش (1-3) في ذهاب دور الـ32 من المسابقة.

وأكد بنيتيث، في مؤتمر صحفي عقب المباراة، "النادي لم يكن يعرف شيئا. الاتحاد لم يخطرنا، وفور أن علمت بوضعه استبدلناه. لم يخطرنا فياريال أو الاتحاد الإسباني. لهذا، استبدلناه على الفور. عرفنا هذا بين شوطي المباراة، عندما أخطرونا بذلك. أخرجناه ابداء لحسن النية".

وبعد أن تكررت الأسئلة بهذا الشأن، قال "لقد أجبت (على هذه الواقعة). لقد قدمنا مباراة كبيرة، وفزنا وأشعر بالارتياح إزاء العمل الذي قام به اللاعبون".

وأوضح "لقد أجبت، وكل ما كان بمقدورنا القيام به في الوقت الراهن فعلناه. أهنئ لاعبيّ مجددا على ما قدموه في الملعب".

وكان شيريشيف قد حصل على البطاقة الصفراء الأولى الموسم الماضي مع فياريال في إياب ثمن النهائي أمام ريال سوسييداد والثانية في إياب ربع النهائي أمام خيتافي قبل أن يحصل على الثالثة إياب نصف النهائي أمام برشلونة.

وحال تقدم قادش بتظلم، في موعد أقصاه (13:00 ت ج) وفقا لما أفادت به لـ(إفي) مصادر من الاتحاد الإسباني، فإن ريال مدريد سيتم اقصاؤه من البطولة، كما حدث الموسم الجاري مع أوساسونا، عندما دفع بأوناي جارسيا أمام ميرانديس.