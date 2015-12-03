أهالى أبو كبير يحملون مرشح مستقبل وطن على الأعناق احتفالا بفوزه

خرج الآلاف من أهالى مدينة أبو كبير بالشرقية، للاحتفال بفوز مرشح مستقبل وطن العقيد عبد الله لاشين، حيث قام أنصاره بحمله على الأعناق وطافوا به بالسيارات فى الشوراع والميادين العامة والمحطة مطلقين الشماريخ.

ويبلغ عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162، يصوتون فى 1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزا انتخابيا بـ13 دائرة.

ويخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدين" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3 مقاعد" ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد" ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبو كبير "مقعدين" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدين" ودائرة ديرب نجم "مقعدين" ودائرة فاقوس "3 مقاعد" ودائرة أبو حماد "مقعدين" ودائرة الحسينية "3 مقاعد" ودائرة كفر صقر "مقعدين".



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