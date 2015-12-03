بالأرقام.. ننشر نتائج فرز لجان دائرة العريش

انتهت دائرة العريش فى فرز جميع اللجان التى جرت بها انتخابات الإعادة بين 4 مرشحين على مقعدين برلمانيين بحصول الدكتور حسام رفاعى "مستقل"، ورحمى بكير "مستقل"، على أعلى الأصوات.

ووفقا للنتائج المعلنة أن إجمالى أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة 105919 ناخبا، وإجمالى من أدلوا بأصواتهم 29390 ناخبا، عدد الأصوات الباطلة 500 صوت، عدد الأصوات الصحيحة 28890 صوتا.

وحصد المرشح منسى إبراهيم جودة الشهير باسم حمادة سمبل 8075 صوتا، وعادل محمد على زناتى 8795 صوتا، ورحمى عبد ربه عبد الرحمن محمد الشهير بـ"رحمى بكير" 20219 صوتا، وحسام توفيق محمد رفاعى 20991.