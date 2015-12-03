بالفيديو..المنتدى العالمى للحقوق: مصر تضع قدما راسخة على طريق الديمقراطية

قال بهجت العبيدى الأمين العام للمنتدى العالمى للحقوق والحريات الذى يقع مقره بالنمسا إنه مع انتهاء مصر من الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق المتمثل فى إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب فإن مصر ستضع قدما راسخة على طريق الديمقراطية فضلا عن ضخ الكثير من الاستثمارات من الخارج إلى مصر.

وأكد أن مصر دولة قوية صنعت لنفسها ماضى وتستطيع أن تصنع حاضرا أيضا وتخط لنفسها مستقبل.

>وأشار العبيدى إلى أنه يتابع بالتعاون مع العديد من المصادر الخاصة النتائج المبدئية لانتخابات مجلس النواب من حيث الإيجابيات والسلبيات .. مشيرا إلى أن نسبة الإقبال مازالت قليلة إلا أننا أيضا لا نستطيع أن نقيمها بشكل كامل الأن.

وأضاف الأمين العام للمنتدى العالمى للحقوق والحريات أن هناك تجربة لمشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات النيابية، وأنه على الرغم من مشاركة البعض إلا أن البعض الأخر لم يشارك بسبب بعض العوائق فى اللجان الانتخابية ، وكمثال النمسا حيث بها لجنة واحدة فقط للتصويت بالقنصلية المصرية بالنمسا، وهناك بعض المصريين يعيشون فى أماكن تبعد عن مكان التصويت هذا بمسافة تصل إلى 600 كيلو متر.