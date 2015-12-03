رئيس بعثة الأمم المتحدة بالعراق يدين اغتيال رئيس المجموعة العربية بكركوك

>أدان رئيس بعثة الأمم المتحدة بالعراق يان كوبيش، اغتيال رئيس المجموعة العربية فى مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبورى، من قبل مسلحين مجهولين وسط مدينة كركوك شمالى العراق.

وقال كوبيش - فى تصريح صحفى مساء الأربعاء :" إننى أدين بشدة هذا العمل الإرهابى غير المبرر، وأحث السلطات العراقية على تقديم الجناة إلى العدالة"، معربا عن تعازيه لأسرة الجبورى وحكومة محافظة كركوك والحكومة العراقية.

وكان رئيس مجلس النواب العراقى د. سليم الجبورى استنكر عملية الاغتيال، وقال:" إن محافظة كركوك فقدت أحد رموزها الذين عرفوا بمواقفهم الوطنية ودفاعهم عن المحافظة"، لافتا إلى أن تكرار عملية اغتيال الرموز الوطنية فى كركوك يستدعى وقفة حازمة وجادة للكشف عن ملابسات هذه الاغتيالات والعمل على إيقافها.