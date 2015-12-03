بالفيديو.. متحدث "تمرد": 25 يناير عيد الثورة.. و"محدش يقدر يهدد السيسى"

قال محمد نبوى، المتحدث باسم حركة تمرد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الممثل الشرعى الوحيد للدولة المصرية، مضيفاً:" لا يجرؤ أحد أن يهدد الرئيس السيسى".

وأضاف نبوى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على قناة " العاصمة"، أن الشعب المصري يسعى في الوقت الحالى إلى بناء مؤسساته الدستورية والديموقراطية وبناء الدولة واستقرارها، موضحًا أن الشعب لن يلتفت إلى أى بيانات تصدر عن الوجوه القبيحة التى شوهت الثورة.

وأكد المتحدث باسم حركة تمرد، أن الشعب المصرى لن يصمت على أى شخص يحاول أن يعبث بالأمن القومى وأمن الوطن، مضيفًا :"نحن ضد دعوات التظاهر فى 25 يناير، لأنه عيد الشرطة وعيد الثورة المصرية".

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