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ننشر النتائج النهائية غير الرسمية في محافظة السويس

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ننشر النتائج النهائية غير الرسمية في محافظة السويس ننشر النتائج النهائية غير الرسمية في محافظة السويس

محافظة السويس

تنشر وكالة أنباء «ONA» النتائج النهائية غير الرسمية لفرز صناديق الاقتراع بالمرحلة الثانية والآخيرة لانتخابات النواب في جميع دوائر محافظة  السويس وهي عبارة عن دائرة واحدة، حيث أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية فوز كل من عبد الحميد كمال (حزب التجمع) بـ26921 صوتا، ومحمد أبو المجد المصري (مستقل) بـ 27 ألف 190 صوتا، وطلعت خليل مستقل بـ 24682 صوتا، و طارق فاروق متولي (مستقل) بـ 25317 صوتا.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات أغلقت باب التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية والآخيرة لانتخابات النواب، في تمام التاسعة مساءً، وأجريت جولة الإعادة على مدار يومين، في 13 محافظة هم: “القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء”.

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أونا