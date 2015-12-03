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أعرف المعدل الصحى لتناول البروتين الحيوانى والنباتى على مدار الأسبوع

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أعرف المعدل الصحى لتناول البروتين الحيوانى والنباتى على مدار الأسبوع أعرف المعدل الصحى لتناول البروتين الحيوانى والنباتى على مدار الأسبوع
البروتين من أهم العناصر الضرورية لجسم الإنسان، ويجب الحصول يوميا على حصة محددة من البروتين للحفاظ على سلامة العضلات والأنسجة والعديد من أعضاء الجسم.
>من المفاهيم الخاطئة لدى البعض أن البروتين يتوافر فقط فى اللحوم، فيما يؤكد خالد يوسف أن هناك مصادر أخرى ومتعددة للبروتين وربما تفوق أهميتها ما نحصل عليه من اللحوم الحيوانية.
>يقسم خالد يوسف مصادر البروتينات إلى قسمين هما:
>القسم الأول البروتين الحيوانى: ويتم الحصول عليه من اللحوم الحمراء ولحم الدجاج والرومى والأسماك.
>القسم الثانى البروتين النباتى: ويمكن الحصول عليه من بعض أنواع البقوليات كالفول والعدس وأيضا الماشروم.

عن طريقة وكمية تناول البروتينات بنوعيها على مدار الأسبوع ينصح خالد يوسف بعدم تناول اللحوم الحمراء لأكثر من مرة واحدة فى الأسبوع ومرة للحوم البيضاء وبكمية لا تتجاوز كف اليد.

كما يجب الحرص على تناول الأسماك كأهم مصدر للبروتين الحيوانى، والأحماض الدهنية المهمة لسلامة الأعصاب والشرايين.
>وينصح خالد يوسف بتناول الأسماك بما لا يقل عن مرتين إلى ثلاث مرات فى الأسبوع الواحد، أما عن المصادر النباتية للبروتين فيجب تناولها بما لا يقل عن مرتين فى الأسبوع الواحد.

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مصر 365