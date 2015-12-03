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آل الشيخ يرأس اجتماع تطوير برامج الشؤون الإسلامية

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آل الشيخ يرأس اجتماع تطوير برامج الشؤون الإسلامية آل الشيخ يرأس اجتماع تطوير برامج الشؤون الإسلامية
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صالح آل الشيخ والمعنيون بتطوير الشؤون الإسلامية

الرياض - واس

    رأس وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ امس، اجتماعاً مع أعضاء لجنة تطوير برامج الشؤون الإسلامية، وذلك في مقر الوزارة بالرياض. وتم خلال الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ عبدالرحمن بن غنام الغنام، والمعنيون بالشؤون الإسلامية في الوزارة مواصلة البحث في المسائل ذات الصلة بتطوير برامج الشؤون الإسلامية في مختلف مجالاتها، والرقي بأعمالها لصالح الدعوة إلى الله، وخدمة العمل الإسلامي.

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