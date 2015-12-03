طلاب «قسم الإعلام» بجامعة الملك سعود في «الرياض»

قام عدد من طلاب كلية الإعلام بجامعة الملك سعود بزيارة ميدانية للمقر الرئيسي لصحيفة «الرياض»، وقد شاهد الطلاب في ثنايا هذه الزيارة فيلماً وثائقياً يصور نشأة «الرياض» ومراحل تطويرها منذ تأسيسها وحتى ما وصلت إليه حالياً. كما تعرف الطلاب على طبيعة العمل الصحفي ومراحل إعداد المادة التحريرية بدءاً من كتابتها وحتى طباعتها، وكان الطلاب قد وقفوا على هذه التفاصيل من خلال جولتهم الميدانية على أقسام التحرير وإدارة الإعلام الإلكتروني ومركز الرياض للمعلومات والدراسات الاستشارية ومطابع الجريدة.

يذكر أن هذه الزيارة كانت بتنسيق إدارة العلاقات العامة والخدمات التسويقية بالصحيفة.