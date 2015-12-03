عبدالرحمن بن عبدالله يهنئ «مدني» المجمعة بفوزه بالمركز الأول في التدريب

المجمعة - محمد الأمان

استقبل سمو حافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بمكتبه بديوان المحافظة صباح أول من أمس مدير إدارة الدفاع المدني بالمجمعة العقيد حمد بن عبدالرحمن أبانمي، ورئيس مركز الدفاع المدني بحوطة سدير المقدم حمد بن ناصر المنيع، ورئيس مركز الدفاع المدني بمركز أم الجماجم الرقيب عبدالله بن حسين الحريص بمناسبة حصولهم على المركز الأول على مستوى منطقة الرياض في برنامج التدريب على رأس العمل والالتزام بمعايير الاستعداد للتعامل مع الحوادث اليومية حيث هنأهم على حصولهم على هذه المراكز المتقدمة وتمنى لهم المزيد من النجاح والتوفيق.