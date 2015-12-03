«الجوازات»: زمن قياسي لإنهاء إجراءات دخول المعتمرين.. ومخالفو الأنظمة لا يعذرون بـ «الجهل»

استعدت المديرية العامة للجوازات لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة وذلك بتجهيز الصالات في منافذ الدخول في المملكة وهي: (مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار ينبع) والمنافذ البرية: (حالة عمار، الوديعة، الرقعي، الحديثة، الخفجي، جسر الملك فهد) وميناء جدة الاسلامي، بالكوادر البشرية، ووسائل التقنية من أجهزة الحاسب وأجهزة كشف التزوير، وأجهزة البصمة في كل كاونترات الجوازات.

وكانت طلائع رحلات القادمين للعمرة، قد بدأت بالتوافد للمملكة بعد موسم الحج، وتسعى الجوازات الى تسهيل اجراءات دخول المعتمرين في زمن قياسي بفضل التقنية الحديثة.

وشدد مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى على العاملين في منافذ المملكة الدولية من منسوبي الجوازات أن يضعوا نصب أعينهم السرعة في الإنجاز والدقة في العمل، وأن يسهلوا دخول ضيوف بيت الله القادمين لاداء العمرة، مع الحرص على أن يتم اخذ بصمة كل معتمر ومعتمرة، وأن يتم التأكد من سلامة الجوازات والتأشيرات، من خلال عرضها على الأجهزة المتطورة الموجودة في كل الصالات، مؤكّداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على حسن التعامل مع ضيوف بيت الله الحرام القادمين للعمرة، وبذل أقصى الجهود لخدمتهم.

مشيراً إلى أنّ صالات الجوازات تم تأهيلها بالكوادر البشرية المؤهلة والآليات التقنية الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن بكل يسر، وذلك انطلاقاً من توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد، وبمتابعة وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية بتسخير كافة الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

كما اكد اللواء اليحيى لضيوف بيت الله الحرام القادمين للعمرة من خارج البلاد إلى التقيّد بمواعيد رحلات مغادرتهم وعدم التأخر عن الوقت المحدد للمغادرة، وعدم البقاء بعد انتهاء المدة المحددة لهم بتأشيرة العمرة القادمين بموجبها، حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبة والمساءلة، وأن التعليمات لا تجيز للقادم لاداء العمرة أن يقيم في البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له، كما يحظر عليه العمل في جميع أنحاء المملكة أو الانتقال خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة.

واضاف اليحيى في حديثه ل "الرياض": على المواطنين والمقيمين التعاون مع الجهات الأمنية، وأنه يحظرعلى الجميع نقل القادمين لأداء العمرة بين مدن المملكة، عدا نقلهم بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، ويكون ذلك في أثناء صلاحية تأشيراتهم، كما يحظر إيواء المعتمرين المتأخرين عن المغادرة، أو تشغيلهم أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في البلاد بصورة غير نظامية.

ونبه اليحيى الى ان من يقوم بإيواء او تشغيل او نقل المتأخرين عن المغادرة بعد انتهاء تأشيراتهم سيعاقب بغرامة مالية تصل الى ١٠٠ الف، والسجن سنتين، او بهما معا) مع اغلاق المنشأة إذا كان المخالف منشأة وترحيل المخالف اذا كان وافداً، وقد استعدت المديرية العامة للجوازات بخطة إعلامية توعوية لموسم العمرة 1437ه.

من جانبه، أكد مدير إدارة العلاقات والإعلام العقيد محمد السعد، أن وسائل الإعلام داعم كبير لنجاح خطتنا وما نأمله أن يتحقق الهدف منها، وتعتمد خطتنا على نشر رسائل إعلامية توعوية خدمة لزوار بيت الله الحرام.

وأضاف السعد يقول: من واجبنا الإعلامي أيضا أن نقول شكرا لزوار بيت الله الحرام الذين التزموا أنظمة وتعليمات المملكة، ونؤكد لجميع المعتمرين أن بقاءهم بعد أداء تأشيرة العمرة يعرضهم للمساءلة.

وقال السعد على جميع القادمين للعمرة أو غيرها، التعرف إلى أنظمة المملكة العربية السعودية وتعليماتها من خلال زيارة بوابة الجوازات (www.gdp.gov.sa) أو الاتصال على الرقم 992، وسيكون رجل الجوازات في خدمة المعتمر وعليه، ألا يتردد في معرفة الأنظمة والتعليمات.

المتحدث الرسمي للجوازات الرائد طلال الشلهوب شدد على ضرورة التعرف من قبل المواطنين او الوافدين او الزائرين إلى انظمة المملكة حتى لا يقع احد في مخالفة تصل الى السجن والغرامة والابعاد بالنسبة للوافدين، حيث ان لكل بلد انظمة ومن المفترض ان يكون الانسان فطنا ويتعلم هذه الانظمة.

واضاف الشلهوب: نحن نحذر دوما من مخالفة النظام، ونقول: (لا عذر لمن وقع في المخالفة) التعليمات موجودة في موقع الجوازات وكذلك عبر وسائل الاعلام اوضحنا ما يجب على المواطن والمقيم والزائر فعله حتى يتجنب الوقوع في المخالفة.