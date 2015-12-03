كشافة وادي الدواسر يحاربون الفساد

وادي الدواسر - عبدالله الحمدان

جسد كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر مقولة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لمواجهة الفساد والتي دعا من خلالها الجميع التكاتف في سبيل مكافحة الفساد بكافة صوره لتكون نبراساً لهم ومنطلقاً لأنشطتهم خلال الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد.

وقال مشرف النشاط الكشفي بالإدارة غانم الغانم: تنفيذ دورات في شارة نزاهة لجميع المراحل الكشفية السنية.