حظك اليوم برج العذراء ليوم الخميس 2015/12/3

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

>على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

ستعيش فترات من الصعود والهبوط على المستوى العملى، فلا تيأس ولا تكن متفائلا بشكل مبالغ لأن هذه الأحوال لم تدوم كثيرا، وفقا للتقلبات التى سيتعرض لها برجك هذه الأيام.>أما على المستوى العاطفى، فمن المتوقع أن تعيش أيام سعيدة الرومانسية هى عنوانها، فحاول أن تستمتع بكل لحظة بها، وأن تصحح علاقتك بالطرف الآخر، لأنك على غير عادة برجك ستعيش أيام من الاستقرار العاطفى.>صحتك ستكون فى ارتفاع، فوفقا لارتفاع معنوياتك بسبب حالتك العاطفية الجيدة، سيؤثر ذلك إيجابا على صحتك، لكن حاول أن تكون حريص ولا تهملها.>ستعيش أفضل أيام حياتك طوال الفترات القادمة على كل المستويات الصحية والعاطفية، لذلك حاول أن تستمتع بكل لحظة بها ولا تهدر أى وقت، لأنك ستعيش فترة من الاستقرار والهدوء النفسى، وهذا يتعارض مع طبيعة برجك المتقلب الهوائى.