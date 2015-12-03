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حظك اليوم برج القوس الخميس 2015/12/3

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حظك اليوم برج القوس الخميس 2015/12/3 حظك اليوم برج القوس الخميس 2015/12/3

لبرج القوس:


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على الجانب المهنى:


>على الرغم من توتر الأجواء المحيطة بك، إلا أنك لديك القدرة على القيام بكل المهام المطلوبة منك على أكمل وجه، كذلك يجب أن تعرف كيف تتعامل مع كل المحيطين بك فى مجال العمل، حتى لا تقع فى مشاكل أنت فى غنى عنها فى هذه المرحلة، فحاول أن تتغلب على الصعاب قدر الإمكان، وتتخلى عن عصبيتك حتى تستطيع تحقيق حلمك.

على الجانب العاطفى:


>العلاقة بينك وبين الحبيب متوترة منذ فترة طويلة، فحاول أن تعيدها من جديد إلى طبيعتها، قليل من الوقت يساعدك على إصلاح ما أفسدته الأيام، ربما يكون الحبيب غير مهيئ لهذه الخطوة، ولكن ما عليك الآن أن تعرف الطريقة الصحيحة التى تتعامل معه بها حتى لا تخسره.

على الجانب الصحى:


>وضعك الصحى ليس على ما يرام، فمن الأفضل أن تعيد النظر إلى ما يحتاجه جسدك من راحة وعلاج، يخلصك من الأمراض التى تعانى منها الآن، لا يجب أن تهمل هذا الأمر، حتى لا يتطور فيما بعد إلى ما هو أسوأ من ذلك، فلا تترد أبدا فى الذهاب إلى الطبيب.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>ربما يكون هذا الشهر هو شهر الحظ كما يتوقع الخبراء، فلا تضيع الفرص منك، حاول أن تستغلها وتحقق حلمك المنتظر منذ فترة طويلة، فلا تترد فى هذا الأمر، واقتنص الفرصة الآن.

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مصر 365

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