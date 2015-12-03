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حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 2015/12/3

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حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 2015/12/3 حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 2015/12/3
لبرج الدلو:

على الصعيد المهنى:

تعد هذه الأيام من أيام حظك خاصة على المستوى العملى، لذلك إذا طورت من أدائك وبذلت الكثير من الجهد والطاقة ستجد نتائج إيجابية ومن الممكن أن يتغير مجرى حياتك على الأبد، لذلك لا تهدر الفرصة.
>على الصعيد العاطفى:

العصبية هى أكثر الصفات السيئة التى يتسم بها أبناء هذا البرج لذلك حاول أن تتحلى بالثبات الانفعالى وتسيطر على أعصابك حتى تهنأ بحياة هادئة وسعيدة خالية من المشاكل.

على الصعيد الصحى:

وفقا لنجاحاتك فى العمل والتى تطلب منك مجهودا إضافيا من الممكن أن تتعرض إلى حالات إعياء بسيطة، لذلك حاول أن تكون أكثر حرصا على صحتك هذه الأيام حتى لا تضاعف النتائج.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

الأيام القادمة ستكون أيام انتصارات لك لسواء على المستوى العاطفى أو العملى، وستحقق جزءا كبيرا من أمنياتك وطموحاتك، وستصل إلى ما تمنيت.
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مصر 365

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