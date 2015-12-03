حظك اليوم برج الحمل الخميس 2015/12/3

حظك اليوم لبرج الحمل:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>لقد وصلت إلى الذروة فى تجربتك المهنية والآن حان الوقت كى تفكر فى تجربة جديدة، تجاهل المخاوف من عدم القدرة على تكرار نجاحك مرة أخرى، فالنجاح الذى وصلت إليه فى الماضى بالتأكيد يمكن أن تحققه مرة أخرى فقط ثق بنفسك وبموهبتك.> تواصل مع بعض الأقارب الأكبر سنًا واطلب منهم أن يساعدونك بشأن الأسئلة التى تحتاج إجابات، فبصيرتهم هى كل ما تحتاج الآن للحصول عليه لترى الأمور أكثر وضوحًا وتتخذ القرارات الصائبة.>هناك الكثير من الأفكار والخبرات من ماضيك على وشك العودة فى حياتك اليوم، ويمكن أن تجعلك تشكك فى خياراتك فى اللحظة الأخيرة لذا حاول ألا تتردد.>تشعر اليوم بأنك فى لياقة وصحة جيدة، وصحتك فى أعلى مستوى لها هذه الأيام فحاول أن تستمتع بهذه الأيام واخرج إلى النزهة ومارس الرياضة المفضلة لك، خاصة أن مستوى طاقتك أيضًا يرتفع اليوم ومعنوياتك كذلك.>حياتك ستتحول بشكل كامل إلى الأفضل خلال هذه الفترة، حتى لو كانت الأمور فى عملك تتغير بشكل مستمر، المهم أن تحافظ على موقف إيجابى وتتجاهل التعقيدات التى يحاول الآخرون حصارك بها.>توقعات الخبراء لك متفائلة ولكن بشرط أن تجيد التعامل مع مخاوف الآخرين بعقل مفتوح وقلب صادق وأن تتفاءل ولكن دون التعامى عن الحقائق.