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حظك اليوم برج الحمل الخميس 2015/12/3

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حظك اليوم برج الحمل الخميس 2015/12/3 حظك اليوم برج الحمل الخميس 2015/12/3

لبرج الحمل:


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على الصعيد المهنى:


>لقد وصلت إلى الذروة فى تجربتك المهنية والآن حان الوقت كى تفكر فى تجربة جديدة، تجاهل المخاوف من عدم القدرة على تكرار نجاحك مرة أخرى، فالنجاح الذى وصلت إليه فى الماضى بالتأكيد يمكن أن تحققه مرة أخرى فقط ثق بنفسك وبموهبتك.

على الصعيد العاطفى:


> تواصل مع بعض الأقارب الأكبر سنًا واطلب منهم أن يساعدونك بشأن الأسئلة التى تحتاج إجابات، فبصيرتهم هى كل ما تحتاج الآن للحصول عليه لترى الأمور أكثر وضوحًا وتتخذ القرارات الصائبة.
>هناك الكثير من الأفكار والخبرات من ماضيك على وشك العودة فى حياتك اليوم، ويمكن أن تجعلك تشكك فى خياراتك فى اللحظة الأخيرة لذا حاول ألا تتردد.

على الصعيد الصحى:


>تشعر اليوم بأنك فى لياقة وصحة جيدة، وصحتك فى أعلى مستوى لها هذه الأيام فحاول أن تستمتع بهذه الأيام واخرج إلى النزهة ومارس الرياضة المفضلة لك، خاصة أن مستوى طاقتك أيضًا يرتفع اليوم ومعنوياتك كذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>حياتك ستتحول بشكل كامل إلى الأفضل خلال هذه الفترة، حتى لو كانت الأمور فى عملك تتغير بشكل مستمر، المهم أن تحافظ على موقف إيجابى وتتجاهل التعقيدات التى يحاول الآخرون حصارك بها.
>توقعات الخبراء لك متفائلة ولكن بشرط أن تجيد التعامل مع مخاوف الآخرين بعقل مفتوح وقلب صادق وأن تتفاءل ولكن دون التعامى عن الحقائق.

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مصر 365

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