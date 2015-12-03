حظك اليوم برج الحوت الخميس 2015/12/3

حظك اليوم لبرج الحوت:

على الجانب المهنى:

على الجانب العاطفى:

على الجانب الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>الأمور تسير بشكل جيد تحديدا فى هذه الفترة، فلا تفسد الوضع على نفسك، دع التوتر والعصبية وابدأ فى تنفيذ خططك الكثيرة، التى ستضمن لك النجاح الذى ترجوه، كما أن علاقتك برئيسك على ما يرام، فلا تفسدها بأخطاء بسيطة من الممكن أن تتجاوزها بسهولة، دون أن تتسبب فى إزعاجه.>على الرغم من أن علاقتك بالحبيب فى هذه الفترة غير جيدة على الإطلاق، ولكن المؤشرات تقول أن هناك تحرك من قبل حبيب قديم، يسعى لإعادة علاقتك القديمة به، وعلى الرغم من صدق مشاعره إلا أنك فى هذه الفترة غير قادر على تقبل أى علاقة جديدة.>تحتاج فى هذه الفترة إلى راحة مُضاعفة، فمن الأفضل أن تتخذ القرار، وتبعد قليلاً عن أجواء العمل الصاخبة، وتستجم بعيدا عن التوتر والعصبية، فهذا سيكفل لك الراحة، ويعيد جسدك إلى طبيعتك، كما سينشط ذهنك كثيرا فلا تتردد فى هذا الأمر، وحاول أن تحصل على إجازة فى أقرب وقت ممكن.>يتوقع علماء الفلك أن هذا الشهر هو الوقت المناسب لك لتحقيق الحلم المنتظر منذ سنوات طويلة، الأجواء فى صالحك بنسبة كبيرة، ولكن كل ما تحتاج إليه هو القليل من الدعم، ويعد هذا الشهر هو الأفضل لك على الإطلاق.