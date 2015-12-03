أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى الخميس 2015/12/3

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى الخميس 2015/12/3 حظك اليوم برج الجدى الخميس 2015/12/3

لبرج الجدى:


>

على الصعيد المهنى:


>تقول الحكمة القديمة "من أجل صيد نوع معين من الأسماك يجب أن يكون لديك الطُعم الصحيح"، هذه الحكمة نفسها تنطبق على حياتك المهنية، وقبل أن تشكو من الفشل وعدم تحقيق أحلامك يجب أن تسأل نفسك إذا كنت تستخدم التكتيكات الصحيحة من أجل تحقيق النتائج التى تريدها، فقد يكون من الضرورى تغيير طريقة عملك.

على الصعيد العاطفى:


> الحكمة نفسها التى تعرفها فى تحقيق الإنجاز فى العمل يمكن أن يتم تطبيقها على علاقة الحب الخاصة بك اليوم، ولكن هذا لا يعنى أن تتصنع أو تغير من شخصيتك مع من تحب بل فقط أعد النظر فى الطريقة التى تدير بها العلاقة وتتعامل بها مع شريكك.

على الصعيد الصحى:


>إذا كنت تعانى من مشكلة صحية مزمنة، ستكون آلامك اليوم أخف، ومعاناتك مع المشكلة الصحية ستكون أقل بشكل ملحوظ.

حاول أن تستغل هذه الفرصة وتفعل شيئًا يمتعك ليرفع معنوياتك ويزيد مستويات الطاقة الخاصة بك، وانغمس فى نوع من النشاط الترفيهى الذى يساعدك على البقاء أكثر نشاطًا وخاليا من الإجهاد.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>يتوقع الخبراء أن تصلك اليوم بعض الأخبار الجيدة التى تجعل مزاجك فى السماء، يجب أن تستمتع بهذه الحالة ولكن لا تأخذ أية قرارات كبيرة بناء على هذه الحالة من النشوة، فهناك احتمالات أن تتغير الأمور بشكل كبير فى الأيام المقبلة، ويجب أن تعرف ذلك كى لا تصدم بسبب ارتفاع سقف توقعاتك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى