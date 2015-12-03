حظك اليوم برج الجدى الخميس 2015/12/3

حظك اليوم لبرج الجدى:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

>تقول الحكمة القديمة "من أجل صيد نوع معين من الأسماك يجب أن يكون لديك الطُعم الصحيح"، هذه الحكمة نفسها تنطبق على حياتك المهنية، وقبل أن تشكو من الفشل وعدم تحقيق أحلامك يجب أن تسأل نفسك إذا كنت تستخدم التكتيكات الصحيحة من أجل تحقيق النتائج التى تريدها، فقد يكون من الضرورى تغيير طريقة عملك.> الحكمة نفسها التى تعرفها فى تحقيق الإنجاز فى العمل يمكن أن يتم تطبيقها على علاقة الحب الخاصة بك اليوم، ولكن هذا لا يعنى أن تتصنع أو تغير من شخصيتك مع من تحب بل فقط أعد النظر فى الطريقة التى تدير بها العلاقة وتتعامل بها مع شريكك.>إذا كنت تعانى من مشكلة صحية مزمنة، ستكون آلامك اليوم أخف، ومعاناتك مع المشكلة الصحية ستكون أقل بشكل ملحوظ.

حاول أن تستغل هذه الفرصة وتفعل شيئًا يمتعك ليرفع معنوياتك ويزيد مستويات الطاقة الخاصة بك، وانغمس فى نوع من النشاط الترفيهى الذى يساعدك على البقاء أكثر نشاطًا وخاليا من الإجهاد.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>يتوقع الخبراء أن تصلك اليوم بعض الأخبار الجيدة التى تجعل مزاجك فى السماء، يجب أن تستمتع بهذه الحالة ولكن لا تأخذ أية قرارات كبيرة بناء على هذه الحالة من النشوة، فهناك احتمالات أن تتغير الأمور بشكل كبير فى الأيام المقبلة، ويجب أن تعرف ذلك كى لا تصدم بسبب ارتفاع سقف توقعاتك.