حظك اليوم برج الثور الخميس 2015/12/3

حظك اليوم لبرج الثور:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>يجب أن تعترف بأنك تقوم بعمل رائع ولا تجعل ميلك نحو التواضع يبخسك حقك، تأكد من أن الناس حولك تعرف بما تفعله وتقدره فالساعات الطويلة من العمل تستحق كلمة شكر بين حين وآخر تجدد الطاقة فيك، ولا تشعر بالإحباط إذا لم يلاحظ أحد عملك، تحدث عنه أنت وعرفهم به.>رغم تقلب مزاجك صعودًا وهبوطًا على مدار اليوم، ستشعر بالرعاية والحب من الشخص الذى تحبه، والذى سيحرص على أن يجعل قلبك سعيدًا وعقلك هادئًا، ورغم أنك تفكر بطريقة جدية جدًا اليوم وفى هذه اللحظة تحديدًا إلا أن اليوم هو الأنسب لقضاء سهرة ظريفة تشاهد خلالها فيلم كوميدى بصحبة من تحب.>اليوم ستشعر ببعض الاستياء تجاه التغييرات التى حدثت فى جسمك فى الآونة الأخيرة، بعد أن زاد وزن بعض المناطق وفقدت مناطق أخرى العضلات، وهذا جرس إنذار لأنه حان الوقت لأن تعود لممارسة الرياضة قليلاً وتعود إلى المسار الصحيح، وتبدأ فى تناول الطعام بشكل جيد وصحى ولا تقلق ستلاحظ تحولاً فى وقت قريب.>تحتاج لفراستك بشدة اليوم لتتبين المغزى الحقيقى وراء الكلام الذى يقوله لك الآخرون فى الوقت الحالى، ولتأخذ بعدها موقف قوى جدًا مما يحدث حولك.

لا تشارك أفكارك مع أى شخص اليوم، خاصة إذا كان شخصا تشك بأنه يخدعك ويزيف مشاعره.