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حظك اليوم برج العقرب ليوم الخميس 2015/12/3

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حظك اليوم برج العقرب ليوم الخميس 2015/12/3 حظك اليوم برج العقرب ليوم الخميس 2015/12/3

لبرج العقرب:


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على الصعيد المهنى:


>للأسف هذه الأيام ليست من أيام حظك على المستوى العملى، لأنك ستتلقى بعض الأخبار التى ستقلل من طاقتك ومن الممكن أن تعرضك على اليأس، لكن حاول أن لا تستسلم إلى هذه الحالة حتى تمر هذه المرحلة.

على الصعيد العاطفى:


>على المستوى العاطفى ابتعد عن الغيرة والشك المبالغ به حتى تتخطى هذه المرحلة القاسية التى تمر بها، فهذه الغيرة لن تغير شيئا من حياتك إلا إلى الأسوأ، وحاول أن تبتكر حلولا أكثر فعالية لمشكلتك مع الطرف الثانى.

على الصعيد الصحى:


>حاول أن تحافظ على صحتك وتحرص على متابعة الفحوصات والتحليلات إذا تعرضت على ذلك، حتى لا تتضاعف الأمور بالنسبة لك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كل المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستقف إلى جوارك الأيام المقبلة.

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مصر 365

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