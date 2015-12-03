حظك اليوم برج العقرب ليوم الخميس 2015/12/3

حظك اليوم لبرج العقرب:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>للأسف هذه الأيام ليست من أيام حظك على المستوى العملى، لأنك ستتلقى بعض الأخبار التى ستقلل من طاقتك ومن الممكن أن تعرضك على اليأس، لكن حاول أن لا تستسلم إلى هذه الحالة حتى تمر هذه المرحلة.>على المستوى العاطفى ابتعد عن الغيرة والشك المبالغ به حتى تتخطى هذه المرحلة القاسية التى تمر بها، فهذه الغيرة لن تغير شيئا من حياتك إلا إلى الأسوأ، وحاول أن تبتكر حلولا أكثر فعالية لمشكلتك مع الطرف الثانى.>حاول أن تحافظ على صحتك وتحرص على متابعة الفحوصات والتحليلات إذا تعرضت على ذلك، حتى لا تتضاعف الأمور بالنسبة لك.>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كل المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستقف إلى جوارك الأيام المقبلة.