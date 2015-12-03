حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 3/12/2015

برج السرطان من الأبراج المائية التى ترتكز على المنزل والأسرة أولاً، فتضع العائلة فى المقام الأول قبل أى شىء، كما أنه برج رومانسى وعاطفى وشديد الحساسية يعبر عن عاطفته بحرية وانطلاق ويحب التواصل الاجتماعى مع الأصدقاء المقربين والعائلة، ورغم أن برج السرطان من الأبراج المنغلقة على نفسها إلا إنه يحب الأشخاص المقربين له والذين اعتاد عليهم، وعن حظ برج السرطان اليوم الخميس 3 ديسمبر، يتوقع خبراء الفلك أن هناك ما يعوقك تجاه تحقيق أهدافك، ولكنك أكثر قوة على الوصول لما تريد فلا تيأس ولا تتوقع المواساة من الآخرين فقط عليك أن تحشد قوتك وتستعد لمواجهة الظروف والمعوقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
>لا تتصرف بتسرع واندفاعية وحافظ على طاقتك وانظر إلى المعوقات والمشاكل كلغز تريد حله وفك طلاسمه، وابتعد عن زملاء العمل الذين يعوقون طريق تقدمك واستمر فى الأحلام، فلا يوجد ما يمنعك من الحلم، وضع آلية لتحقيق هذه الأحلام على أرض الواقع.
>سوف تتلقى دعوة من شريك حياتك للخروج معا فى سهرة رومانسية، يجب أن تقبلها بسرور، وربما تقومان برحلة سويا خارج البلاد، والتجديد مطلوب هذه الأيام حتى لا يشعر شريكك بالملل.
>أنت تبذل مزيدا من المجهود فى العمل وهو ما ينعكس على حالتك الصحية، يجب أن تأخذ قسطاً قليلاً من الراحة.
توقعات لبرج السرطان على الصعيد المهنى:
>لا تتصرف بتسرع واندفاعية وحافظ على طاقتك وانظر إلى المعوقات والمشاكل كلغز تريد حله وفك طلاسمه، وابتعد عن زملاء العمل الذين يعوقون طريق تقدمك واستمر فى الأحلام، فلا يوجد ما يمنعك من الحلم، وضع آلية لتحقيق هذه الأحلام على أرض الواقع.
توقعات لبرج السرطان على الصعيد العاطفى:
>سوف تتلقى دعوة من شريك حياتك للخروج معا فى سهرة رومانسية، يجب أن تقبلها بسرور، وربما تقومان برحلة سويا خارج البلاد، والتجديد مطلوب هذه الأيام حتى لا يشعر شريكك بالملل.
توقعات لبرج السرطان على الصعيد الصحى
>أنت تبذل مزيدا من المجهود فى العمل وهو ما ينعكس على حالتك الصحية، يجب أن تأخذ قسطاً قليلاً من الراحة.