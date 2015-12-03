توقعات الأبراح يوم الخميس 3-12-2015

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

على الصعيد المهنى:

فى مجال عملك الواسطة هى السمة السائدة فيه والمنتشرة خاصة هذه الأيام وهو ما يجعلك تشعر بالإحباط كثيرا لأن عملك لا يراه أحد لمجرد أنك لم يكن معك واسطة، بالإضافة إلى رؤيتك لمن لا يستحقون وهم يحصلون على وظائف غير مناسبة لهم اعتمادا على الواسطة التى يمتلكونها، فلا تنزعج كثيرا لهذا الأمر وفكر فى العثور على وظيفة أخرى ملائمة لك بشتى الطرق التى تجيدها.

على الصعيد العاطفى:

لم يتعود شريك حياتك على الاهتمام الكبير منك، وتقربك منه بالشكل المبالغ فيه يجعله يشك فى علاقتكم سويا، خاصة عندما تهتم به بشكل مفاجئ، وإذا كنت تفضل الاهتمام والقرب منه هذه الفترة فإن عليك القيام بذلك بالتدريج مع تقديم مبررات لهذا التغيير على سبيل المثال حبك الكبير له.

على الصعيد الصحى:

يمكنك أن تساعد أطفالك بالكثير من النصائح المتعلقة بالحفاظ عليهم فى حالة صحية جيدة، لأن الأطفال هم أصعب الشخصيات فى التعامل معهم من الناحية الصحية، فهم لا يدركون الكثير من الأشياء التى عليهم الاهتمام بها للحفاظ على صحتهم.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

عدم تقديرك لعواقب بعض الأمور التى تفعلها فى الآونة الأخيرة يدفعك إلى ارتكاب الكثير من الأخطاء، ستقوم بارتكاب الكثير من الأخطاء، التى ستقوم بالتأثير عليك بشكل كبير فى ما بعد.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 2015/12/3

حظك اليوم لبرج الحوت:

على الجانب المهنى:

الأمور تسير بشكل جيد تحديدا فى هذه الفترة، فلا تفسد الوضع على نفسك، دع التوتر والعصبية وابدأ فى تنفيذ خططك الكثيرة، التى ستضمن لك النجاح الذى ترجوه، كما أن علاقتك برئيسك على ما يرام، فلا تفسدها بأخطاء بسيطة من الممكن أن تتجاوزها بسهولة، دون أن تتسبب فى إزعاجه.

على الجانب العاطفى:

على الرغم من أن علاقتك بالحبيب فى هذه الفترة غير جيدة على الإطلاق، ولكن المؤشرات تقول أن هناك تحرك من قبل حبيب قديم، يسعى لإعادة علاقتك القديمة به، وعلى الرغم من صدق مشاعره إلا أنك فى هذه الفترة غير قادر على تقبل أى علاقة جديدة.

على الجانب الصحى:

تحتاج فى هذه الفترة إلى راحة مُضاعفة، فمن الأفضل أن تتخذ القرار، وتبعد قليلاً عن أجواء العمل الصاخبة، وتستجم بعيدا عن التوتر والعصبية، فهذا سيكفل لك الراحة، ويعيد جسدك إلى طبيعتك، كما سينشط ذهنك كثيرا فلا تتردد فى هذا الأمر، وحاول أن تحصل على إجازة فى أقرب وقت ممكن.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

يتوقع علماء الفلك أن هذا الشهر هو الوقت المناسب لك لتحقيق الحلم المنتظر منذ سنوات طويلة، الأجواء فى صالحك بنسبة كبيرة، ولكن كل ما تحتاج إليه هو القليل من الدعم، ويعد هذا الشهر هو الأفضل لك على الإطلاق.

حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 2015/12/3

حظك اليوم لبرج الدلو:

على الصعيد المهنى:

تعد هذه الأيام من أيام حظك خاصة على المستوى العملى، لذلك إذا طورت من أدائك وبذلت الكثير من الجهد والطاقة ستجد نتائج إيجابية ومن الممكن أن يتغير مجرى حياتك على الأبد، لذلك لا تهدر الفرصة.

>على الصعيد العاطفى:

العصبية هى أكثر الصفات السيئة التى يتسم بها أبناء هذا البرج لذلك حاول أن تتحلى بالثبات الانفعالى وتسيطر على أعصابك حتى تهنأ بحياة هادئة وسعيدة خالية من المشاكل.

على الصعيد الصحى:

وفقا لنجاحاتك فى العمل والتى تطلب منك مجهودا إضافيا من الممكن أن تتعرض إلى حالات إعياء بسيطة، لذلك حاول أن تكون أكثر حرصا على صحتك هذه الأيام حتى لا تضاعف النتائج.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

الأيام القادمة ستكون أيام انتصارات لك لسواء على المستوى العاطفى أو العملى، وستحقق جزءا كبيرا من أمنياتك وطموحاتك، وستصل إلى ما تمنيت.

حظك اليوم برج العذراء ليوم الخميس 2015/12/3

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

على الصعيد المهنى:

ستعيش فترات من الصعود والهبوط على المستوى العملى، فلا تيأس ولا تكن متفائلا بشكل مبالغ لأن هذه الأحوال لم تدوم كثيرا، وفقا للتقلبات التى سيتعرض لها برجك هذه الأيام.

على الصعيد العاطفى:

أما على المستوى العاطفى، فمن المتوقع أن تعيش أيام سعيدة الرومانسية هى عنوانها، فحاول أن تستمتع بكل لحظة بها، وأن تصحح علاقتك بالطرف الآخر، لأنك على غير عادة برجك ستعيش أيام من الاستقرار العاطفى.

على الصعيد الصحى:

صحتك ستكون فى ارتفاع، فوفقا لارتفاع معنوياتك بسبب حالتك العاطفية الجيدة، سيؤثر ذلك إيجابا على صحتك، لكن حاول أن تكون حريص ولا تهملها.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

ستعيش أفضل أيام حياتك طوال الفترات القادمة على كل المستويات الصحية والعاطفية، لذلك حاول أن تستمتع بكل لحظة بها ولا تهدر أى وقت، لأنك ستعيش فترة من الاستقرار والهدوء النفسى، وهذا يتعارض مع طبيعة برجك المتقلب الهوائى.

حظك اليوم برج العقرب ليوم الخميس 2015/12/3

حظك اليوم لبرج العقرب:

على الصعيد المهنى:

للأسف هذه الأيام ليست من أيام حظك على المستوى العملى، لأنك ستتلقى بعض الأخبار التى ستقلل من طاقتك ومن الممكن أن تعرضك على اليأس، لكن حاول أن لا تستسلم إلى هذه الحالة حتى تمر هذه المرحلة.

على الصعيد العاطفى:

على المستوى العاطفى ابتعد عن الغيرة والشك المبالغ به حتى تتخطى هذه المرحلة القاسية التى تمر بها، فهذه الغيرة لن تغير شيئا من حياتك إلا إلى الأسوأ، وحاول أن تبتكر حلولا أكثر فعالية لمشكلتك مع الطرف الثانى.

على الصعيد الصحى:

حاول أن تحافظ على صحتك وتحرص على متابعة الفحوصات والتحليلات إذا تعرضت على ذلك، حتى لا تتضاعف الأمور بالنسبة لك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كل المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستقف إلى جوارك الأيام المقبلة.

حظك اليوم برج القوس الخميس 2015/12/3

حظك اليوم لبرج القوس:

على الجانب المهنى:

على الرغم من توتر الأجواء المحيطة بك، إلا أنك لديك القدرة على القيام بكل المهام المطلوبة منك على أكمل وجه، كذلك يجب أن تعرف كيف تتعامل مع كل المحيطين بك فى مجال العمل، حتى لا تقع فى مشاكل أنت فى غنى عنها فى هذه المرحلة، فحاول أن تتغلب على الصعاب قدر الإمكان، وتتخلى عن عصبيتك حتى تستطيع تحقيق حلمك.

على الجانب العاطفى:

العلاقة بينك وبين الحبيب متوترة منذ فترة طويلة، فحاول أن تعيدها من جديد إلى طبيعتها، قليل من الوقت يساعدك على إصلاح ما أفسدته الأيام، ربما يكون الحبيب غير مهيئ لهذه الخطوة، ولكن ما عليك الآن أن تعرف الطريقة الصحيحة التى تتعامل معه بها حتى لا تخسره.

على الجانب الصحى:

وضعك الصحى ليس على ما يرام، فمن الأفضل أن تعيد النظر إلى ما يحتاجه جسدك من راحة وعلاج، يخلصك من الأمراض التى تعانى منها الآن، لا يجب أن تهمل هذا الأمر، حتى لا يتطور فيما بعد إلى ما هو أسوأ من ذلك، فلا تترد أبدا فى الذهاب إلى الطبيب.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

ربما يكون هذا الشهر هو شهر الحظ كما يتوقع الخبراء، فلا تضيع الفرص منك، حاول أن تستغلها وتحقق حلمك المنتظر منذ فترة طويلة، فلا تترد فى هذا الأمر، واقتنص الفرصة الآن.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 2-12-2015

حظك اليوم لبرج الميزان:

على الصعيد المهنى:

فرصة انتقالك لعمل جديد كبيرة جدا هذه الأيام، لكن ليس بالضرورة أن يكون العمل هو الأفضل بالنسبة لك، ولكن عليك التفكير جيدا قبل اتخاذ القرارات المصيرية مثل التى تنوى القيام بها، وستكتشف أن عملك السابق كان مرحلة انتقالية عليك أن تتعلم منها فقط لتكون فى أفضل حال فيما بعد.

على الصعيد العاطفى:

ستتوارد الأفكار والخطط بينك وبين حبيبك فى وقت واحد، وهو ما يدلك على وجود نسبة كبيرة من التوافق بينك وبينه، مما يجعلك تشعر بالتفاهم معه والشعور بالسعادة، وفى نفس الوقت عليك المحافظة على هذا الشريك الذى يمكن أن تعيش معه حياة سعيدة بقية عمرك.

على الصعيد الصحى:

تشعر اليوم بالكثير من المشكلات الصحية، نتيجة تراكم مشكلات فى جهاز المناعة الخاص بك، عليك ان تحذر من التعرض لمسببات الإصابة بالأمراض حتى تقوم بكسب مناعة تكفيك لمواجهة الجراثيم التى تحيط بك.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

عليك حل بعض الأمور العالقة سريعا لأنك إذا تركتها فترة أطول من ذلك ستبدأ فى التشابك الشديد والتعقيد وسيصعب عليك حلها بعد ذلك، اليوم هو الفرصة المناسبة لحل كل الأمور الشائكة فى حياتك.

حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس /12/20153

برج الأسد يتمتع بجميع صفات الزعامة والسلطة وتكون شخصيته محبة للتعالى والتكبر والرغبة فى اعتلاء العرش وفرض السلطة كما يريد، ويجيد مولود برج الأسد تنظيم الأعمال وتوزيعها على الآخرين وهو صريح فى توجيه النقد والثناء على حد سواء، ومن أكثر الأبراج كرما وجودا، يعرف عنه حياة البذخ والإسراف، ويحب الاعتماد على النفس وتملك زمام القيادة، وإذا تلقى النصيحة من أحد يضرب بها عرض الحائط وهو أيضا صديق ودود مخلص، وعن حظ برج الأسد اليوم الخميس يتوقع علماء الفلك أن اليوم مناسب لتوضيح الأمور فى حالات سوء التفاهم مع زملاء العمل، فأنت تتمتع بكامل ثقتك اليوم ويجب أن تنظر للعالم بعيون مفتوحة وقلب جرىء.

توقعات لبرج الأسد على الصعيد المهنى:

فى الوقت الحالى أنت تتمتع بروح الفريق فى العمل، وحاول أن تشرح لزملائك وجهة نظرك، فأنت فى كامل ثقتك بنفسك، حافظ على ثقتك الخلاقة فى بيئة العمل لتصل ما تريد من أهداف وتحققها.

توقعات لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:

مفاجأة سارة فى انتظارك فشريك حياتك سوف يسعدك اليوم بمجموعة من الأخبار السارة فى علاقتكما، منها: رحلة استجمام خارج البلاد وعشاء رومانسى فى أحد المطاعم الفاخرة.

توقعات لبرج الأسد على الصعيد الصحى:

حالتك الصحية جيدة هذه الأيام، ولكن يجب أن تحافظ عليها ولا تبذل مجهودا كبيرا، حتى لا تصاب بالأمراض التى تؤثر على نشاطك وحيويتك.

حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس /12/20153

برج السرطان من الأبراج المائية التى ترتكز على المنزل والأسرة أولاً، فتضع العائلة فى المقام الأول قبل أى شىء، كما أنه برج رومانسى وعاطفى وشديد الحساسية يعبر عن عاطفته بحرية وانطلاق ويحب التواصل الاجتماعى مع الأصدقاء المقربين والعائلة، ورغم أن برج السرطان من الأبراج المنغلقة على نفسها إلا إنه يحب الأشخاص المقربين له والذين اعتاد عليهم، وعن حظ برج السرطان اليوم الخميس 3 ديسمبر، يتوقع خبراء الفلك أن هناك ما يعوقك تجاه تحقيق أهدافك، ولكنك أكثر قوة على الوصول لما تريد فلا تيأس ولا تتوقع المواساة من الآخرين فقط عليك أن تحشد قوتك وتستعد لمواجهة الظروف والمعوقات.

توقعات لبرج السرطان على الصعيد المهنى:

لا تتصرف بتسرع واندفاعية وحافظ على طاقتك وانظر إلى المعوقات والمشاكل كلغز تريد حله وفك طلاسمه، وابتعد عن زملاء العمل الذين يعوقون طريق تقدمك واستمر فى الأحلام، فلا يوجد ما يمنعك من الحلم، وضع آلية لتحقيق هذه الأحلام على أرض الواقع.

توقعات لبرج السرطان على الصعيد العاطفى:

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>سوف تتلقى دعوة من شريك حياتك للخروج معا فى سهرة رومانسية، يجب أن تقبلها بسرور، وربما تقومان برحلة سويا خارج البلاد، والتجديد مطلوب هذه الأيام حتى لا يشعر شريكك بالملل.> توقعات لبرج السرطان على الصعيد الصحى

أنت تبذل مزيدا من المجهود فى العمل وهو ما ينعكس على حالتك الصحية، يجب أن تأخذ قسطاً قليلاً من الراحة.

حظك اليوم برج الجدى الخميس 2015/12/3

حظك اليوم لبرج الجدى:

على الصعيد المهنى:

تقول الحكمة القديمة "من أجل صيد نوع معين من الأسماك يجب أن يكون لديك الطُعم الصحيح"، هذه الحكمة نفسها تنطبق على حياتك المهنية، وقبل أن تشكو من الفشل وعدم تحقيق أحلامك يجب أن تسأل نفسك إذا كنت تستخدم التكتيكات الصحيحة من أجل تحقيق النتائج التى تريدها، فقد يكون من الضرورى تغيير طريقة عملك.

على الصعيد العاطفى:

الحكمة نفسها التى تعرفها فى تحقيق الإنجاز فى العمل يمكن أن يتم تطبيقها على علاقة الحب الخاصة بك اليوم، ولكن هذا لا يعنى أن تتصنع أو تغير من شخصيتك مع من تحب بل فقط أعد النظر فى الطريقة التى تدير بها العلاقة وتتعامل بها مع شريكك.

على الصعيد الصحى:

إذا كنت تعانى من مشكلة صحية مزمنة، ستكون آلامك اليوم أخف، ومعاناتك مع المشكلة الصحية ستكون أقل بشكل ملحوظ.

حاول أن تستغل هذه الفرصة وتفعل شيئًا يمتعك ليرفع معنوياتك ويزيد مستويات الطاقة الخاصة بك، وانغمس فى نوع من النشاط الترفيهى الذى يساعدك على البقاء أكثر نشاطًا وخاليا من الإجهاد.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

يتوقع الخبراء أن تصلك اليوم بعض الأخبار الجيدة التى تجعل مزاجك فى السماء، يجب أن تستمتع بهذه الحالة ولكن لا تأخذ أية قرارات كبيرة بناء على هذه الحالة من النشوة، فهناك احتمالات أن تتغير الأمور بشكل كبير فى الأيام المقبلة، ويجب أن تعرف ذلك كى لا تصدم بسبب ارتفاع سقف توقعاتك.

حظك اليوم برج الثور الخميس 2015/12/3

حظك اليوم لبرج الثور:

على الصعيد المهنى:

يجب أن تعترف بأنك تقوم بعمل رائع ولا تجعل ميلك نحو التواضع يبخسك حقك، تأكد من أن الناس حولك تعرف بما تفعله وتقدره فالساعات الطويلة من العمل تستحق كلمة شكر بين حين وآخر تجدد الطاقة فيك، ولا تشعر بالإحباط إذا لم يلاحظ أحد عملك، تحدث عنه أنت وعرفهم به.

على الصعيد العاطفى:

رغم تقلب مزاجك صعودًا وهبوطًا على مدار اليوم، ستشعر بالرعاية والحب من الشخص الذى تحبه، والذى سيحرص على أن يجعل قلبك سعيدًا وعقلك هادئًا، ورغم أنك تفكر بطريقة جدية جدًا اليوم وفى هذه اللحظة تحديدًا إلا أن اليوم هو الأنسب لقضاء سهرة ظريفة تشاهد خلالها فيلم كوميدى بصحبة من تحب.

على الصعيد الصحى:

اليوم ستشعر ببعض الاستياء تجاه التغييرات التى حدثت فى جسمك فى الآونة الأخيرة، بعد أن زاد وزن بعض المناطق وفقدت مناطق أخرى العضلات، وهذا جرس إنذار لأنه حان الوقت لأن تعود لممارسة الرياضة قليلاً وتعود إلى المسار الصحيح، وتبدأ فى تناول الطعام بشكل جيد وصحى ولا تقلق ستلاحظ تحولاً فى وقت قريب.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

تحتاج لفراستك بشدة اليوم لتتبين المغزى الحقيقى وراء الكلام الذى يقوله لك الآخرون فى الوقت الحالى، ولتأخذ بعدها موقف قوى جدًا مما يحدث حولك.

>لا تشارك أفكارك مع أى شخص اليوم، خاصة إذا كان شخصا تشك بأنه يخدعك ويزيف مشاعره.

حظك اليوم برج الحمل الخميس 2015/12/3

حظك اليوم لبرج الحمل:

على الصعيد المهنى:

لقد وصلت إلى الذروة فى تجربتك المهنية والآن حان الوقت كى تفكر فى تجربة جديدة، تجاهل المخاوف من عدم القدرة على تكرار نجاحك مرة أخرى، فالنجاح الذى وصلت إليه فى الماضى بالتأكيد يمكن أن تحققه مرة أخرى فقط ثق بنفسك وبموهبتك.

على الصعيد العاطفى:

تواصل مع بعض الأقارب الأكبر سنًا واطلب منهم أن يساعدونك بشأن الأسئلة التى تحتاج إجابات، فبصيرتهم هى كل ما تحتاج الآن للحصول عليه لترى الأمور أكثر وضوحًا وتتخذ القرارات الصائبة.

>هناك الكثير من الأفكار والخبرات من ماضيك على وشك العودة فى حياتك اليوم، ويمكن أن تجعلك تشكك فى خياراتك فى اللحظة الأخيرة لذا حاول ألا تتردد.

على الصعيد الصحى:

تشعر اليوم بأنك فى لياقة وصحة جيدة، وصحتك فى أعلى مستوى لها هذه الأيام فحاول أن تستمتع بهذه الأيام واخرج إلى النزهة ومارس الرياضة المفضلة لك، خاصة أن مستوى طاقتك أيضًا يرتفع اليوم ومعنوياتك كذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

حياتك ستتحول بشكل كامل إلى الأفضل خلال هذه الفترة، حتى لو كانت الأمور فى عملك تتغير بشكل مستمر، المهم أن تحافظ على موقف إيجابى وتتجاهل التعقيدات التى يحاول الآخرون حصارك بها.

>توقعات الخبراء لك متفائلة ولكن بشرط أن تجيد التعامل مع مخاوف الآخرين بعقل مفتوح وقلب صادق وأن تتفاءل ولكن دون التعامى عن الحقائق.