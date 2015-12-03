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ولي العهد يستقبل مواطنا تنازل عن المتسبب في وفاة ابنه

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ولي العهد يستقبل مواطنا تنازل عن المتسبب في وفاة ابنه ولي العهد يستقبل مواطنا تنازل عن المتسبب في وفاة ابنه

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - في مكتبه بديوان الوزارة مساء أمس، المواطن عبدالله بن دخيل بن ورك القحطاني الذي أعلن أمام سموه أنه تنازل عن حقه لوجه الله تعالى عن رجل أمن الطرق محمد مهدي بن دغثم القحطاني الذي تسبب من غير قصد في وفاة ابنه عبدالرحمن رحمه الله.

وشكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز المواطن عبدالله بن دخيل القحطاني على تنازله لوجه الله تعالى ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد ابنه عبدالرحمن بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حضر الاستقبال معالي نائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان، ومعالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله .

من جهة أخرى، بحث ولي العهد عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وجمهورية إيرلندا، خلال استقباله أمس، سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة توني كوتر ، بديوان وزارة الداخلية . حضر الاستقبال معالي نائب وزير الداخلية الأستاذ عبد الرحمن بن علي الربيعان، ومدير عام مكتب سمو وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء سعود بن صالح الداود، والمستشار الخاص لسمو وزير الداخلية اللواء صالح بن صعب الجلعود ، والسكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ أحمد بن صالح العجلان.

كما بحث ولي العهد، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة ومملكة الدنمارك .

جاء ذلك خلال استقبال سموه لسفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله فريز ماسن بديوان وزارة الداخلية أمس .

حضر الاستقبال معالي نائب وزير الداخلية الأستاذ عبد الرحمن بن علي الربيعان، ومدير عام مكتب سمو وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء سعود بن صالح الداود، والمستشار الخاص لسمو وزير الداخلية اللواء صالح بن صعب الجلعود، والسكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ أحمد بن صالح العجلان .

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