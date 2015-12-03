السجن بين 13 و25 عاماً لأربعة إرهابيين أثاروا الشغب في القطيف

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة أربعة متهمين في الأحداث الإرهابية بمحافظة القطيف من أصل ستة متهمين، والحكم عليهم بالسجن ما بين 13 و25 عاماً ومنعهم من السفر مدة مماثلة لفترة سجنهم، وتم تحديد موعد آخر للخامس والسادس للنطق بالحكم.

وجاءت إدانة المتهم الأول بالمشاركة في التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في محافظة القطيف عدة مرات، وحرقه للإطارات، ومشاركته في رمي قنابل المولوتوف على محكمة القطيف ونتج عن ذلك احتراق الجزء الأمامي لسيارة داخل فناء المحكمة وسيارة أحد الخفراء المناوبين ومظلات مواقف السيارات وكسر أحد النوافذ، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن لمدة 13 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لحبسه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.

كما دين الثاني بالمشاركة في التجمعات المثيرة للشغب في القطيف، وترديد عبارات مناوئة للدولة، وحرق الإطارات وحاويات النفايات في الطرقات العامة بهدف إعاقة الجهات الأمنية من الوصول إلى أماكن تلك التجمعات، والمشاركة في رمي قنابل المولوتوف على الدوريات الأمنية والمدرعات لإعاقتها عن القيام بالمهام الموكلة لها، والمشاركة في رمي قنابل المولوتوف على محكمة القطيف، ومشاركته غيره في تصنيع تلك القنابل، وحكم عليه تعزيراً بالسجن مدة 22 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة تبدأ من تاريخ خروجه.

وثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بالمشاركة في التجمعات المثيرة للشغب في القطيف عدة مرات، وترديد هتافات مناوئة للدولة، وإحراق الإطارات وحاويات النفايات في الطرقات العامة بهدف إعاقة الجهات الأمنية من الوصول إلى أماكن تلك التجمعات، والمشاركة في تفجير اسطوانات الغاز في الساحات بهدف الترويع والترهيب، والمشاركة في التعدي على الممتلكات العامة من خلال تعطيله إنارة الشوارع عدة مرات، والمشاركة في رمي قنابل المولوتوف والحجارة على الدوريات الأمنية والمدرعات، وأيضاً رمي قنابل المولوتوف على محكمة القطيف، ومشاركته غيره في تصنيع تلك القنابل، وتزويده لأحد الأشخاص بها، وتقرر تعزيره بالسجن مدة 25 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد انتهاء محكوميته.

ودين الرابع بالمشاركة في التجمعات المثيرة للشغب في القطيف عدة مرات، وترديده للعبارات المناوئة للدولة، وإحراق الإطارات وحاويات النفايات في الطرقات العامة لإعاقة الجهات الأمنية، والمشاركة في التعدي على الممتلكات العامة من خلال تعطيله لإنارة الشوارع عدة مرات، ورمي قنابل المولوتوف والحجارة على الدوريات الأمنية والمدرعات، والمشاركة أيضاً في رمي قنابل المولوتوف والحجارة على محكمة القطيف، ومشاركته غيره في تصنيع تلك القنابل، وتوزيعها على المشاركين في تلك التجمعات، وحكم عليه تعزيراً بالسجن مدة 23 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.