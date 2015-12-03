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قرقاش: الإمارات مسيرة خير من البدايات المتواضعة إلى النهضة الرائدة

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قرقاش: الإمارات مسيرة خير من البدايات المتواضعة إلى النهضة الرائدة قرقاش: الإمارات مسيرة خير من البدايات المتواضعة إلى النهضة الرائدة

قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «في احتفالنا باليوم الوطني للدولة، مشاعرنا مع قواتنا المسلحة في اليمن الشقيق، راية العز ترفعونها بإقدامكم وشجاعتكم وعطائكم».

وقال معاليه في تدوينات عبر حسابه في موقع «تويتر»: «أجواء استاد مدينة زايد حيّة محتفية بالوطن، فخورة بالمسيرة المباركة، أين كنّا وأين أصبحنا؟».

وأضاف معاليه: «الإمارات مسيرة الخير من البدايات المتواضعة إلي النهضة الرائدة والنموذج، الوطن يحتفي بالوطن في استاد زايد الآن، لجيلنا الذي ولد قبل الاتحاد، العيد الوطني فرصة للتأمل والاعتزاز، ملحمة وطنية عشناها بتفاصيلها، نحمده ونشكره كل لحظة وكل يوم».

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