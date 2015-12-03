أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

فوز خالد حماد والسيد حجازى ومحمد عقل بدائرة مركز المنصورة

Google+ Print
فوز خالد حماد والسيد حجازى ومحمد عقل بدائرة مركز المنصورة فوز خالد حماد والسيد حجازى ومحمد عقل بدائرة مركز المنصورة
أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالدقهلية النتائج النهائية لدائرة مركز المنصورة، والتى أسفرت عن فوز اللواء خالد حماد وحصوله على 60646 صوت، ويليه السيد حجازى نائب رئيس تحرير الاهرام بـ57741 صوت، واللواء محمد عقل بـ47861 صوت، حاصدين مقاعد مجلس النواب الثلاثة بالدائرة.

فيما حصل الصحفى حازم نصر على 45086 صوت، وحسن سنجاب على 39509 صوت وحسن المير على 33310 صوت.

اللجنة العامة بقصر النيل تعلن فوز المسعود بفارق 4 آلاف صوت عن حمودة

فاطمة ناعوت تعترف بهزيمتها فى الانتخابات.. وتؤكد: الإشاعات شوهت صورتى

" اللجنة العامة بالمعادى: 16 ألفا و445 صوتا لجمال الشريف وسقوط حسين مجاور

اللجنة العامة بالسيدة زينب: تفوق شعبان شيمكو على مرشح تمرد بـ36 صوتا

حزب النور يعلن فوز مرشحه الثانى فيصل عبيدى بمقعد سيدى سالم

اللجنة العامة بالإسماعيلية: حصول أشرف عمارة على 20 ألفا و733 صوتا

فوز سليمان وهدان بمقعد دائرة ضواحى بورسعيد وتقدم عصام منسى بالإسماعيلية

مرشح "الوفد" يتقدم على منافسيه فى نتائج فرز 8 لجان بقرية الجابرية بالمحلة

حزب النور يعلن فوز مرشحه الثانى فيصل عبيدى بمقعد سيدى سالم

رئيس اللجنة العامة بالوايلى: فوز محمد أبو حامد بمقعد دائرة الوايلى

اللجنة العامة بشبين الكوم: تقدم ماجد أبو الخير بـ22 ألفًا و112 صوتًا

بالفيديو.. تقدم على الدمرداش ووائل الطحان بلجنة 128 بالمطرية

مؤشرات اللجنة 115 بمصر القديمة: كريم سالم 260 صوتًا وفاطمة ناعوت 180

ننشر نتيجة لجنة 38 بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بدار السلام

لجنة 171 بميت غمر: تقدم أسامة عبد الراضى ومرتضى منصور وأسامة الشيخ

تقدم بدوى عبد اللطيف ومحمد المرشدى بكفر سرنجا فى الدقهلية

تقدم خالد العراقى وحسن السيد بلجنة 61 بدائرة الزقازيق بالشرقية

ننشر نتائج فرز 5 لجان انتخابية بمحافظة السويس

مؤشرات اللجنة 4 بميت غمر: مرتضى منصور ألف و526 صوتًا وأسامة الشيخ 780

ؤشرات أولية بفوز هانى النواصرة على مرشح "النور" فى كفر الشيخ بـ20291 صوتا

مؤشرات بحسم مرشحى مستقبل وطن والمصريين الأحرار لمقعدى السادات وشبين الكوم

اللجنة العامة تعلن حصول نبيل بولس على أعلى نسبة أصوات بدائرة باب الشعرية

فوز مرشح "الوفد" بمقعد العاشر من رمضان بـ 8111 صوتا

اللجنة العامة بشرم الشيخ: 6 آلاف و458 صوتا لعطية جبلى وجيفارا الجافى 3042

فوز مرشح حزب النور بدائرة البرلس فى كفر الشيخ بـ 24455 صوتا

"النور" يعلن فوز محمد إسماعيل مرشح الحزب بمركز البرلس وبلطيم

مستقبل وطن: حسمنا 4 مقاعد بالقليوبية ومقعد بالمنوفية واخر ببورسعيد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه