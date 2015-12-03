فوز خالد حماد والسيد حجازى ومحمد عقل بدائرة مركز المنصورة

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالدقهلية النتائج النهائية لدائرة مركز المنصورة، والتى أسفرت عن فوز اللواء خالد حماد وحصوله على 60646 صوت، ويليه السيد حجازى نائب رئيس تحرير الاهرام بـ57741 صوت، واللواء محمد عقل بـ47861 صوت، حاصدين مقاعد مجلس النواب الثلاثة بالدائرة.

فيما حصل الصحفى حازم نصر على 45086 صوت، وحسن سنجاب على 39509 صوت وحسن المير على 33310 صوت.

اللجنة العامة بقصر النيل تعلن فوز المسعود بفارق 4 آلاف صوت عن حمودة

فاطمة ناعوت تعترف بهزيمتها فى الانتخابات.. وتؤكد: الإشاعات شوهت صورتى

" اللجنة العامة بالمعادى: 16 ألفا و445 صوتا لجمال الشريف وسقوط حسين مجاور

اللجنة العامة بالسيدة زينب: تفوق شعبان شيمكو على مرشح تمرد بـ36 صوتا

حزب النور يعلن فوز مرشحه الثانى فيصل عبيدى بمقعد سيدى سالم

اللجنة العامة بالإسماعيلية: حصول أشرف عمارة على 20 ألفا و733 صوتا

فوز سليمان وهدان بمقعد دائرة ضواحى بورسعيد وتقدم عصام منسى بالإسماعيلية

مرشح "الوفد" يتقدم على منافسيه فى نتائج فرز 8 لجان بقرية الجابرية بالمحلة

حزب النور يعلن فوز مرشحه الثانى فيصل عبيدى بمقعد سيدى سالم

رئيس اللجنة العامة بالوايلى: فوز محمد أبو حامد بمقعد دائرة الوايلى

اللجنة العامة بشبين الكوم: تقدم ماجد أبو الخير بـ22 ألفًا و112 صوتًا

بالفيديو.. تقدم على الدمرداش ووائل الطحان بلجنة 128 بالمطرية

مؤشرات اللجنة 115 بمصر القديمة: كريم سالم 260 صوتًا وفاطمة ناعوت 180

ننشر نتيجة لجنة 38 بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بدار السلام

لجنة 171 بميت غمر: تقدم أسامة عبد الراضى ومرتضى منصور وأسامة الشيخ

تقدم بدوى عبد اللطيف ومحمد المرشدى بكفر سرنجا فى الدقهلية

تقدم خالد العراقى وحسن السيد بلجنة 61 بدائرة الزقازيق بالشرقية

ننشر نتائج فرز 5 لجان انتخابية بمحافظة السويس

مؤشرات اللجنة 4 بميت غمر: مرتضى منصور ألف و526 صوتًا وأسامة الشيخ 780

ؤشرات أولية بفوز هانى النواصرة على مرشح "النور" فى كفر الشيخ بـ20291 صوتا

مؤشرات بحسم مرشحى مستقبل وطن والمصريين الأحرار لمقعدى السادات وشبين الكوم

اللجنة العامة تعلن حصول نبيل بولس على أعلى نسبة أصوات بدائرة باب الشعرية

فوز مرشح "الوفد" بمقعد العاشر من رمضان بـ 8111 صوتا

اللجنة العامة بشرم الشيخ: 6 آلاف و458 صوتا لعطية جبلى وجيفارا الجافى 3042

فوز مرشح حزب النور بدائرة البرلس فى كفر الشيخ بـ 24455 صوتا

"النور" يعلن فوز محمد إسماعيل مرشح الحزب بمركز البرلس وبلطيم

مستقبل وطن: حسمنا 4 مقاعد بالقليوبية ومقعد بالمنوفية واخر ببورسعيد