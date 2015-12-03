ساعات قليلة أمام قادش للتقدم بتظلم ضد إشراك ريال مدريد للاعب موقوف

(إفي): ستنتهي المهلة المتاحة أمام فريق قادش للتقدم بتظلم في دفع ريال مدريد بالروسي دنيس شيريشيف في المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا رغم ايقافه مباراة بعد حصوله على ثلاث بطاقات صفراء، غدا الخميس في تمام الساعة (14:00 ت م)، (13:00 ت ج)، وفقا لما أكدته لـ(إفي) مصادر من الاتحاد الملكي الإسباني.

وكان شيريشيف قد حصل على البطاقة الصفراء الأولى الموسم الماضي مع فياريال في إياب ثمن النهائي أمام ريال سوسييداد والثانية في إياب ربع النهائي أمام خيتافي قبل أن يحصل على الثالثة إياب نصف النهائي أمام برشلونة.

وبعد حصوله على البطاقات الثلاثة، كان من المفترض أن يغيب شيريشيف عن المباراة الأولى لفريقه ريال مدريد في البطولة هذا الموسم، وهو ما لم يلتفت إليه المدير الفني للفريق الملكي، رافائيل بنيتز رغم الاخطار الذي أرسله الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى النادي أغسطس الماضي.

وحال تقدم قادش بالتظلم، فإن ريال مدريد سيتم اقصاؤه من البطولة، كما حدث الموسم الجاري مع أوساسونا، عندما دفع بأوناي جارسيا أمام ميرانديس.