بالفيديو - ريال مدريد يكتسح قادش بثلاثية ويودع الكأس بسبب خطأ إداري

تعادل المنتخب الأوليمبي المصري مع نيجيريا بهدفين لكل منهما ليحقق نتيجة التعادل للمباراة على التوالي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

المنتخب المصري فشل في الفوز على الجزائر في المباراة الأولى ليصل إلى نقطتين قبل الجولة الختامية من دور المجموعات.

لكن كعادة الفرق المصرية فإن حسابات الصعود والتأهل باتت شيئا مرتبطا بنا.

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ويستعرض FilGoal.com فرص المنتخب الأوليمبي المصري في الصعود.

1 - الفوز لا بديل عنه

قبل أي حسابات وبعد فوز نيجيريا والجزائر على منتخب مالي فإن مصر باتت لا بديل لها عن الفوز حتى يدخل حسابات الصعود دور نصف النهائي.

أي نتيجة غير فوز منتخب مصر على مالي تضمن لنيجيريا والجزائر بطاقتي الصعود إذ في حال التعادل مع مالي سيصبح رصيد مصر 3 نقاط فيما يمتلك منتخبا الجزائر ونيجيريا 4 نقاط قبل المباراة الأخيرة.

2 - الحسابات

- فوز مصر بأي نتيجة مع فوز نيجيريا على الجزائر يجعل مصر تخطف البطاقة الثانية فيما يصعد المنتخب النيجيري في المركز الأول.

- فوز مصر بأي نتيجة مع فوز الجزائر على نيجيريا يجعل مصر تخطف البطاقة الثانية فيما يصعد المنتخب الجزائري في المركز الأول.

لكن ماذا يحدث في حال تعادل الجزائر ونيجيريا وفوز مصر؟

في تلك الحالة سيتساوى المنتخبات الثلاثة برصيد 5 نقاط لكل منهم، فما هي اللائحة التي ستفصل بينهم؟

الفقرة الثانية من المادة 68 من لائحة البطولة فسرت ماذا سيحدث عندما يتساوى 3 منتخبات في عدد النقاط بعد نهاية مباريات المجموعة.

- سيتم أولا حذف نتيجة المنتخب الرابع وهو مالي وسيتم اللجوء للمواجهات المباشرة بين المنتخبات الثلاثة مصر ونيجيريا والجزائر.

في حال تعادل الجزائر مع نيجيريا ستكون المواجهات المباشرة هي التعادل بين الجميع وبذلك لن تحسم النتائج شيئا وسيتم اللجوء لفارق الأهداف في مباريات مصر والجزائر ونيجيريا فقط.

وقتها نتيجة التعادل بين الجزائر ونيجيريا هي من ستحكم المجموعة.. التعادل السلبي مثلا سيجعل مصر تتصدر المجموعة نظرا لأنها حققت التعادل 2-2 و1-1 فيما تعادلت الجزائر 1-1 و0-0 وتعادلت نيجيريا 2-2 و0-0 وسيستفيد الفراعنة والنسور من قاعدة الأهداف المسجلة.

- في حال التعادل 1-1 ستصعد مصر أيضا لكن مع نيجيريا نظرا لأنهما حققا التعادل 2-2 و1-1 فيما حققت الجزائر التعادل 1-1 مرتين وسيستفيد الفراعنة والنسور من قاعدة الأهداف المسجلة.

- التعادل بين الجزائر ونيجيريا 2-2 سيعقد الأمور، نيجيريا ستخطف البطاقة الأولى فيما سيتساوى المنتخبين المصري والجزائري وسيتم اللجوء وقتها لفارق الأهداف بينهما في فارق الأهداف عموما.. وستعود الكرة في ملعب مصر إذ ستفرق وقتها نتيجة الفراعنة مع مالي إذ الفوز 1-0 يصعد بالجزائر أما الفوز 3-0 مثلا فيصعد بمصر لأن الجزائر هزمت مالي 2-0.

في حال فوز مصر على مالي 2-0 ستكون القرعة هي من تحسم الأمور بينهما وتجرى من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

- التعادل 3-3 ما أكثر يصعد بمنتخبي الجزائر ونيجيريا وسيستفيدان من قاعدة الأهداف المسجلة، إذ سيكون المنتخب النيجيري قد سجل 5 أهداف في المواجهات المباشرة والجزائر 4 ومصر 3 فقط.