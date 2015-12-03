القبض على 3 مهربين مطلوبين لتنفيذ أحكام قبل تهريبهم 750 ألف ريال للخارج

أحبطت سلطات البحث الجنائى بمطار القاهرة الدولى محاولة إحدى شركات الصرافة وتجار العملة تهريب 750 ألف ريال سعودى إلى سلطنة عمان بما يخالف قانون تداول النقد بالبلاد.

وأفاد مصدر بالمطار، أن معلومات قد وردت إلى اللواء عبد الناصر حامد مدير مباحث المطار بشأن اعتزام ونية إحدى شركات الصرافة تهريب مبالغ مالية كبيرة إلى خارج البلاد، بواسطة 3 أشخاص من محافظة المنصورة، وتم تشكيل فريق بحثى لضبط المهربين بالمطار وبحوزتهم الأموال بقيادة العميدين "محمد صلاح" رئيس مباحث المطار و"محمد المنسي" رئيس مباحث الأموال العامة بالمطار.

وأوضح المصدر أن فريق البحث الجنائى وضباط الأموال العامة رصدوا المهربين الثلاثة حال وصولهم المطار، وبعد إنهاء إجراءات سفرهم تقدم الرائد "أحمد يحى" لتفتيشهم وبمعاونة الأجهزة المعنية تم العثور على المبالغ المضبوطة بحوزتهم مخبأة فى جيوب سرية داخل حقائبهم.

وبالكشف الجنائى على المهربين الثلاثة تبين طلبهم لتنفيذ مجموعة من الأحكام الغيابية الصادرة بحقهم والتى بلغ مجملها 8 سنوات فى 5 أحكام قضائية.

وأمر اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بمنعهم من السفر وبإحالتهم للنيابات المختصة وترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، وتحريز المبالغ المالية المضبوطة.