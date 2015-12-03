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الجزائر: القضاء العسكرى يأمر بسجن قائد الحرس الرئاسى السابق 3 سنوات

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الجزائر: القضاء العسكرى يأمر بسجن قائد الحرس الرئاسى السابق 3 سنوات الجزائر: القضاء العسكرى يأمر بسجن قائد الحرس الرئاسى السابق 3 سنوات

>أصدرت المحكمة العسكرية بمدينة قسنطينة شرقى الجزائر مساء أمس الأربعاء حكما بالسجن ثلاث سنوات بحق اللواء جمال كحال مجدوب قائد الحرس الرئاسى السابق بعدما وجهت له اتهامات عدة منها "الإهمال الخطير" فى قضية الهجوم المزعوم على الإقامة الرئاسية بزرالدة بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر فى 16 يوليو الماضى.

ومثل كحال أمام المحكمة العسكرية رفقة أربعة ضباط كانوا تحت مسؤوليته، يذكر أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أقال قادة الحرس الرئاسى والحرس الجمهورى ومدير الأمن الداخلى فى 25 يوليو الماضى، على خلفية هذه القضية.
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