مؤشرات أولية| عساسة والعتماني يحسمان مقعدي المنزلة في الدقهلية

أعلنت «اللجنة العامة» للانتخابات النيابية في الدقهلية، نتيجة دائرة مركز المنزلة، بتقدم المرشحين علاء عساسة وأيمن العتماني.

وجائت نتائج الأصوات كالتالي، حصل علاء عساسة 46747 صوتًا يلية محمد العتماني 40439 صوتًا، بينما حصل إبراهيم فريد على 38751، وأحمد الحديدي 33607 صوتا.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات أغلقت باب التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية والآخيرة لانتخابات النواب، في تمام التاسعة مساءً، وأجريت جولة الإعادة على مدار يومين، في 13 محافظة هم: “القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء”.