أوباما يندد بحادثة اطلاق النار في كاليفورنيا

قدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعازيه، لعائلات ضحايا إطلاق النار في سان برناردينو بكاليفورنيا منددًا بعمليات تتكرر عبر الولايات المتحدة “ولا يوجد مثلها في العالم”.

وفي تصريح لمحطة «سي بي اس» أوردته وكالة «الأنباء الفرنسية»، قال أوباما، “هناك إجراءات بامكاننا أن نتخذها ليس للقضاء على كل عمليات إطلاق النار ولكن لتحسين فرص عدم حصولها بمثل هذه الوتيرة”، متحدثا بشكل خاص عن مراقبة الأسلحة.

وأضاف:”لا يجوز أن نعتبر أبدا أن هذا الأمر هو في السياق الطبيعي للأشياء”.

وبعد أن أعلن أن لديه القليل من المعلومات حتى الآن، أعرب أوباما عن الحذر حول عملية إطلاق النار هذه بالتحديد. وأوضح: “لا نعرف حتى الآن دوافع مطلقي النار ولكن ما نعرفه هو أن هناك إجراءات بإمكاننا أن نأخذها كي يكون الأميركيون بأمان” داعيًا مرة جديدة إلى الوحدة حول هذه المسألة:”بعيدا عن الاصطفافات السياسية”.

وأسفر إطلاق النار الذي حصل الأربعاء في سان برناردينو بغرب الولايات المتحدة على بعد ساعة من لوس انجلوس عن سقوط: 14 قتيلًا على الأقل بالاضافة إلى 14 جريحا على الاقل، حسب ما أعلنته شرطة المدينة.

وقال قائد شرطة برناردينو جارود بورجوان:” لا نعلم دوافع عملية إطلاق النار هذه حتى الآن” موضحًا أن حصيلة الضحايا ليست نهائية.