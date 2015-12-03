مؤشرات نهائية غير رسمية|| «الشورى» يحسم مقعد دائرة سمنود بـ43307 صوتا

كتبت – نانيس البيلي

أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية لفرز أصوات الناخبين بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية فوز الدكتور محمد إبراهيم الشورى “المرشح المستقل” بعد حصوله على 43307 صوتا، ومحمد أحمد أبوزايد مرشح “مستقبل طن” 38268 صوتا.

فيما حصل باقي المرشحين المنافسين وهما حاتم عبدالستار الباد “المرشح المستقل” على 35617 صوتا، وجبر حسن العشري حزب “الوفد” على31794 صوتا.

وبلغ إجمالي عدد الناخبين 238586، وعدد الحضور 75844 ناخب، وعدد الأصوات الصحيحة 74493 صوتا، والأصوات الباطلة 1351 صوتا.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات أغلقت باب التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية والآخيرة لانتخابات النواب، في تمام التاسعة مساءً، وأجريت جولة الإعادة على مدار يومين، في 13 محافظة هم: “القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء”.