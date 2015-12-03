مؤشرات نهائية غير رسمية | «جهجة» و«مرعي» و«عبده» نوابا عن دائرة مركز المحلة

أعلنت اللجنة الفرعية نتائج الفرز الأولية عن دائرة مركز المحلة عن فوز حامد جلال جهجة مرشح حزب المصريين الأحرار، بحصوله على 68134 صوتًا ومحمد كمال مرعي مرشح مستقل على 62735 صوتًا، والدكتور محمد عبده 60962 صوتًا، ويليهم عبدالمحسن أبوالخير 45065 صوتًا وشاكر الشراكي 41507 صوتًا وعمرو السعيد فهمي 39 270 صوتًا.

وبدأت عمليات فرز أصوات الناخبين الذين شاركوا في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، في التاسعة مساءً، بعد انتهاء التصويت، بـ13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.