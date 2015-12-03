هل ستعتذر جيني إسبر وشكران مرتجى عن هذا العمل؟

أعلنت شركة "غولدن لاين" أن بطولة عملها الكوميدي الجديد "6 موتورات" ستجمع إلى جانب أيمن رضا كل من النجوم : شكران مرتجى، محمد حداقي وجيني إسبر،إلى جانب نجوم آخرين ستعلن الشركة قريباً عن أسمائهم مع انطلاق عمليات التصوير في مطلع شهر يناير المقبل .

العمل بحسب بيان صحفي أصدرته الشركة المنتجة وتلقت " سيدتي نت " نسخة منه يتناول خمس فتيات يظهرن على "الموتورات" (الدراجات النارية) في شوارع دمشق ضمن إطار كوميدي طريف وغريب غير مطروق.

من جهتها علمت " سيدتي نت " أن نص المسلسل لم يكتمل بعد وأنه لم يعرض على الممثلين ومنهم شكران مرتجى وجيني اسبر مما يجعل إمكانية الاعتذار عن المشاركة في المسلسل واردة إذا لم يعجب النص أحد أو إحدى النجوم المشاركين بالمسلسل .