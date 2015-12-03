أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هل ستعتذر جيني إسبر وشكران مرتجى عن هذا العمل؟

Google+ Print

الأربعاء 02-12-2015 20:43

أعلنت شركة "غولدن لاين" أن بطولة عملها الكوميدي الجديد "6 موتورات" ستجمع إلى جانب أيمن رضا كل من النجوم : شكران مرتجى، محمد حداقي وجيني إسبر،إلى جانب نجوم آخرين ستعلن الشركة قريباً عن أسمائهم مع انطلاق عمليات التصوير في مطلع شهر يناير المقبل .
العمل بحسب بيان صحفي أصدرته الشركة المنتجة وتلقت " سيدتي نت " نسخة منه يتناول خمس فتيات يظهرن على "الموتورات" (الدراجات النارية) في شوارع دمشق ضمن إطار كوميدي طريف وغريب غير مطروق.
من جهتها علمت " سيدتي نت " أن نص المسلسل لم يكتمل بعد وأنه لم يعرض على الممثلين ومنهم شكران مرتجى وجيني اسبر مما يجعل إمكانية الاعتذار عن المشاركة في المسلسل واردة إذا لم يعجب النص أحد أو إحدى النجوم المشاركين بالمسلسل .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي