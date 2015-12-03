الوسمي للعازي وبلقيس وهزاع للغناء في أوبريت "إخوان شمّا"

دبي - تمام عجمية

بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وولي العهد الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد إمارة رأس الخيمة، وعدد كبير من المسؤولين والمدراء في إمارة رأس الخيمة، وضمن أجواء إحتفالية عالية المستوى من تنظيم "الخوار للإنتاج الفني" إحتفالاً باليوم الوطني الـ44 للإمارات، وبحضور جماهيري كبير داخل المسرح وخارجه، قدم الفنانين الوسمي وبلقيس أحمد فتحي وهزاع الرئيسي، أوبريت "اخوان شما" وسط تفاعل كبير مع كلمات الأغنية التي كتبها الشاعر الإماراتي "شاعر الوطن" علي الخوار، ومن الألحان والتوزيع الموسيقي للوحات المتعددة التي حملت توقيع الملحن الإماراتي خالد ناصر، وتوزيع العراقي نشوان طلال.

وبدأ الأوبريت من خلال أداء الفنان الوسمي للوحة شعبية بأسلوب غناء "العازي"، لتبدأ بعد ذلك العروض واللوحات التمثيلية التي شارك بها عدد من نجوم التمثيل الإماراتي سميرة أحمد، وأحمد الجسمي الذين قدما دور الأب والأم في اللوحات السبعة التي تضمنها الأوبريت، الى جانب الممثلين بدور، علي الحيالي، ماجد المازمي، بعد أن جاءت الفكرة والسيناريو والإخراج على يد الفنان محمد العامري، وتأليف اسماعيل عبدالله.

وأكد علي الخوار الذي قام بعملية الإشراف والإنتاج للعمل الذي جاء من إنتاج لجنة احتفالات اليوم الوطني 44 في رأس الخيمة، والتنفيذ من خلال "الخوار للإنتاج الفني": "لقد بذل الجميع جهود كبيرة ليخرج الحفل وعرض الأوبريت بهذا الشكل المبهر والكبير، والذي حمل في جميع زواياه حب الإمارات ومستقبلها"، مضيفاً في حديثه أنه سعيد جداً بالأداء الذي قدمه الفنانين الذين أدو دور الأب والأم أحمد الجسمي وسميرة أحمد، وجميع العاملين فيه، والذي قدم فيها اللوحات الشعبية الفنان عبيد علي عبدالله، والتأليف الموسيقي والمؤثرات للفواصل الدرامية لإبراهيم الأميري، وقام بعملية تصميم وتدريب فقرة الأكروبات هبه مصطفى، مونتاج الأفلام أنس أبو صيام، وسينوغرافيا Mr. Terry Merenda ، مضيفاً شكر خاص جداً لمسؤول اللجنة الفنية في رأس الخيمة عادل عبدالله الطنيجي، ورئيسة قسم الأنشطة وتنمية المهارات السيدة آمنه السكب، والإشراف على التنظيم راشد الخاطري وآمنة المذكور، مؤكداً على الجهد الكبير الذي قام به مدير الخوار للإنتاج الفني علاء فياض لما بذله في عملية الإنتاج والمتابعة.

هذا وكانت مشاركة وحضور الفنانة بلقيس لها طابع خاص برفقة الفنان هزاع الرئيسي، الذين قدما اللوحة الغنائية في العمل الضخم، الذي تضمم أيضاً لوحات وإلقاءات شعرية قام بها الطفل شيبان وليد الحبسي، بعد أن تم التسجيل في استديوهات أغاني للإنتاج الفني، وقد تم عرض الحفل في شاطئ القواسم، بحضور أكثر من 5000 شخص في الداخل وعلى المدرجات، وما يقارب 3000 شخص وقفو على أطراف المسرح في الخارج، وذلك يوم 1 ديسمبر 2015.