هل ستنضم Helen Mirren الى فيلم Collateral Beauty؟

تقوم الممثلة Helen Mirren بمحادثات مع New Line للانضمام الى الفيلم الدرامي Collateral Beauty الذي تنتجه الشركة حيث سبق أن وقّع الممثل Will Smith عقداً لتأدية دور البطولة فيه. إخراج الفيلم سيتولّاه David Frankel بعد انسحاب المخرج Alfonso Gomez-Rejon الذي كان اسمه مرتبطاً به لفترة طويلة. تدور قصة الفيلم حول رجل يعمل في مجال الإعلانات سيواجه مأساة عائلية. أمام هذا الواقع، سيحاول زملاؤه وضع خطة لإنقاذه من الإحباط الذي يسيطر عليه ولكن هذه الخطوة سيكون لها نتائج عكسية. من المفترض أن يبدأ تصوير فيلم Collateral Beauty في بداية العام المقبل في نيويورك. يذكر أن الفيلم المقبل للممثلة Helen Mirren عنوانه Trumbo وقد بدأ عرضه في الصالات العالمية في 25 نوفمبر الماضي.